Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Новости Беларуси. Парк Победы – это не только один из крупнейших парков Минска, но и символичное место для столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он открылся в 1945 году в честь победы в Великой Отечественной. А сегодня станет одной из шести точек города, откуда в небо взлетит праздничный салют. Все подробности о том, почему он будет особенным, в материале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

До кульминации сегодняшнего праздника – салюта – остается все меньше времени. Заряженные пиротехнические установки уже находятся на своих местах и тщательно проверены специалистами. Здесь же находится один из пунктов управления воздушным шоу. К «лишним глазам» здесь относятся с осторожностью – оно и понятно. По традиции яркое представление будет в небе над парком Победы. Нам удалось узнать даже некоторые подробности «кухни» салюта.

Алексей Круглик, командир патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры:

В данной точке задействуется 310-й калибр – это самые большие и самые красочные. Также задействуют 195-й калибр и 150, 125 и 105-й. Праздничный салют прорабатывается на компьютере. То есть существует программа, в которой мы его пишем. Запуск производится автоматически по радиоканалам. С одного центрального пульта мы запускаем сразу девять пусковых модулей.

Каждый год пиротехники трудятся над тем, чтобы отыгрывать репертуар «небесного спектакля», срывая аплодисменты. Сочетание цветов, высоту залпов и их последовательность продумывают тщательно и заранее, каждый небесный рисунок неповторим.

В 2018 году огненная феерия будет в режиме нон-стоп. Девять пусковых установок в парке Победы вечером дадут свой 30-залповый концерт: в небо на высоту до полукилометра взлетит почти 3 тонны пиротехники.