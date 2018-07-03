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«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси

03 июля 2018 19:24
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем – ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой нашего сюжета прошел всю войну, а самым главным испытанием 40-х для тогда еще 18-летнего юноши стала оборона Москвы.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-1

На этой фотографии юноша, который мечтает стать летчиком.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-4

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-6

Михаил Сергеевич Самонов, несмотря на почтенный возраст, и сейчас готов посидеть за штурвалом. Его амбициям можно только позавидовать: они такие же, как в начале 40-х.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-9

Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:
В 40-е годы уже знали, что что-то назревает. Захватить кусок сала, хлеба с собой и явиться туда, где сбор был.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-12

Фронтовые будни для Михаила Сергеевича начались сразу после окончания школы. Как обращаться с пулеметом, автоматом и даже пушкой – воинскую науку вместе с такими же новобранцами изучал по ускоренной программе. Но многим эти навыки пригодились лишь однажды. В памяти ветерана это словно кадр, который хочется стереть.

Михаил Самонов:
В Солнечногорске хлопцев наших много легло. Впервые видели кровь, смерть, боль.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-15

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-17

Ветеран рассказывает: в боях под Москвой едва ли спасся. В военном госпитале врачи поставили диагноз «обморожение ног». Слово «ампутация» звучало как приговор. Но от операции решил отказаться.

Михаил Самонов:
Говорил, что болят ноги. «Нечего придуриваться – ты солдат и всё». Сейчас дает знать.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-20

Географию следующих сражений можно отследить по орденам и почетным знакам на кителе. Но медаль «За оборону Москвы» считает самой дорогой. Задача, которую тогда поставили командиры, говорит, и помогла пройти всю войну.

Михаил Самонов:
Кто смелый будет, тот жив останется.

С Днем Независимости ветерана поздравляют на самом высоком уровне в Беларуси и даже за рубежом. По рассказам Михаила Сергеевича, сын планирует издать книгу, в которой опишет то, о чем отец спустя многие десятилетия без слез говорить не может.

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси-23

Александр Лучонок, СТВ:
Окна дома, в котором живет ветеран, выходят прямо на стеллу «Минск – город-герой». Каждый год он либо наблюдает за военным парадом на 3 июля, либо принимает в нем активное участие. Чтобы в очередной раз убедиться, что молодое поколение помнит тех, кто когда-то подарил стране независимость.

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости

# День Независимости-2018 # общество # Александр Лучонок # Михаил Самонов # Фотофакт

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