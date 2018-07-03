«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси

Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем – ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего сюжета прошел всю войну, а самым главным испытанием 40-х для тогда еще 18-летнего юноши стала оборона Москвы.

На этой фотографии юноша, который мечтает стать летчиком.

Михаил Сергеевич Самонов, несмотря на почтенный возраст, и сейчас готов посидеть за штурвалом. Его амбициям можно только позавидовать: они такие же, как в начале 40-х.

Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:

В 40-е годы уже знали, что что-то назревает. Захватить кусок сала, хлеба с собой и явиться туда, где сбор был.

Фронтовые будни для Михаила Сергеевича начались сразу после окончания школы. Как обращаться с пулеметом, автоматом и даже пушкой – воинскую науку вместе с такими же новобранцами изучал по ускоренной программе. Но многим эти навыки пригодились лишь однажды. В памяти ветерана это словно кадр, который хочется стереть. Михаил Самонов:

В Солнечногорске хлопцев наших много легло. Впервые видели кровь, смерть, боль.

Ветеран рассказывает: в боях под Москвой едва ли спасся. В военном госпитале врачи поставили диагноз «обморожение ног». Слово «ампутация» звучало как приговор. Но от операции решил отказаться. Михаил Самонов:

Говорил, что болят ноги. «Нечего придуриваться – ты солдат и всё». Сейчас дает знать.

Географию следующих сражений можно отследить по орденам и почетным знакам на кителе. Но медаль «За оборону Москвы» считает самой дорогой. Задача, которую тогда поставили командиры, говорит, и помогла пройти всю войну. Михаил Самонов:

Кто смелый будет, тот жив останется. С Днем Независимости ветерана поздравляют на самом высоком уровне в Беларуси и даже за рубежом. По рассказам Михаила Сергеевича, сын планирует издать книгу, в которой опишет то, о чем отец спустя многие десятилетия без слез говорить не может.