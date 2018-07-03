Прямой эфир

Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»

03 июля 2018 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»-1

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Праздники объединяют нас – вот это чрезвычайно важно. Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще. Пусть у нас будет больше праздников, чтобы мы были почаще вместе. Не только будем трудиться каждый на своем месте, но вот так выходить и свидетельствовать о нашем единстве.

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ

# День Независимости-2018 # общество # Митрополит Павел # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси
03 июля 2018 19:24

«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри
03 июля 2018 18:35

Почему салют на 3 июля в этом году особенный? Рассказываем о подготовке изнутри

Возложение венков на мемориальных комплексах, парад техники и 55-летие Жодино. Как праздновали День Независимости в Минской области
03 июля 2018 18:11

Возложение венков на мемориальных комплексах, парад техники и 55-летие Жодино. Как праздновали День Независимости в Минской области