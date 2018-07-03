Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»

Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Праздники объединяют нас – вот это чрезвычайно важно. Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще. Пусть у нас будет больше праздников, чтобы мы были почаще вместе. Не только будем трудиться каждый на своем месте, но вот так выходить и свидетельствовать о нашем единстве.
Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ