Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздники объединяют нас – вот это чрезвычайно важно. Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще. Пусть у нас будет больше праздников, чтобы мы были почаще вместе. Не только будем трудиться каждый на своем месте, но вот так выходить и свидетельствовать о нашем единстве.

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ