Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Главный праздник страны: ровно 74 года назад столица Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня дата 3 июля – один из символов нашей государственности. Мы помним, какой ценой досталась белорусам свобода и победа. И как важно, чтобы мир и процветание всегда господствовали на нашей земле! И дело ведь не только в возможности защититься. Независимость – это нечто большее, чем вывесить национальный флаг и спеть гимн.

Сегодня в мире свобода просто невозможна без экономической безопасности, а независимость – без возможности проводить независимую политику. Вот поэтому парад у стелы «Минск Город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности. Настоящая независимость – удел очень немногих стран, такую привилегию могут себе позволить только сильные государства.