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Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ

03 июля 2018 19:32
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Новости Беларуси. Главный праздник страны: ровно 74 года назад столица Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ-1

Сегодня дата 3 июля – один из символов нашей государственности. Мы помним, какой ценой досталась белорусам свобода и победа. И как важно, чтобы мир и процветание всегда господствовали на нашей земле! И дело ведь не только в возможности защититься. Независимость – это нечто большее, чем вывесить национальный флаг и спеть гимн.

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ-4

Сегодня в мире свобода просто невозможна без экономической безопасности, а независимость – без возможности проводить независимую политику. Вот поэтому парад у стелы «Минск Город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности. Настоящая независимость – удел очень немногих стран, такую привилегию могут себе позволить только сильные государства.

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ-7

Евгений Пустовой в видеоматериале о сильных сторонах парада Дня Независимости Беларуси, в котором соединилось все – и героическая история, и светлое настоящее, и горизонты будущего.

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ-10

Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»

Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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