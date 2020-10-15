Василий Панасюк: портал 115.бел только фиксирует красиво проблему, исполнение иногда желает быть более оперативным и качественным

Новости Беларуси. Как бороться с несовершенствами в сфере ЖКХ, где нужно построить больше новых детских садов и школ и почему, вопреки разным мнениям, нужно носить маски? Белорусские парламентарии в очередной раз берутся за вопросы, которые граждане не в силах решить самостоятельно, а где-то и требуют изменений в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 октября в Минске обсуждали развитие коммунальной сферы, а также здравоохранения и образования. Дело в том, что при работе с Конституцией и над новыми законами депутаты ждут дельных предложений от белорусов (внести их можно здесь). Таких инициатив уже поступило больше 400. Армия по контракту, декретный в счёт трудового стажа. Что предложила молодёжь на диалоговой площадке в Могилёве? Какой будет дальше наша жизнь, зависит только от того, какой ее хотим строить мы. Избирательная система, молодежная политика, бизнес, демография – в столице открыты пять диалоговых площадок, где специалисты из разных отраслей нацелены решать актуальные проблемы сообща.

Василий Панасюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наиболее популярные темы от наших минчан – это такая уязвимая, соприкасаемая каждый день проблематика. Развитие системы образования – опять же, знакомая нам в Минске тема. Садик во дворе, то есть в шаговой доступности. Надо ли это, или лучше оптимизировать, организовать график маршрута движения специального общественного транспорта по подвозу деток? Процесс модернизации или реформы ЖКХ требует более адаптивного человеческого отношения к решению этих проблем. Даже шикарно созданный портал 115.бел только фиксирует красиво проблему, но исполнение иногда желает быть более оперативным, лучшим и качественным.