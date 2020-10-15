Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук

Новости Беларуси. В Национальной академии наук представили самые передовые разработки в различных областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лазерные установки, оборудование, корректирующее работу спутников, полимеры, аналогов которым нет в мире.

Белорусские ученые создали биопринтер, «печатающий» живые ткани. А с помощью биочипа изучают функции головного мозга и эффективность действия лекарств. А также разрабатывают новые подходы в лечении сложных заболеваний, восстановлении после травм и инсультов. Разработкой заинтересовались в Китае, США, Польше, Франции и Германии. Инновационные системы очистки воды также готовы к внедрению.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Начали диалог с Минскводоканалом, чтобы заменить традиционные технологии, которые используются на протяжении уже не одного десятка лет, на современные технологии, которые основаны на использовании в том числе мембранных материалов. Они уже фактически позволяют осуществлять разделение либо очистку воды на молекулярном уровне.

Мы говорим о том, что сегодня необходимо сохранить в питьевой воде все полезные, необходимые вещества, микроэлементы, но при этом мы должны удалить самые мелкие органические молекулы – молекулы-токсиканты.