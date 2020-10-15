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Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук

15 октября 2020 15:20
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Новости Беларуси. В Национальной академии наук представили самые передовые разработки в различных областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лазерные установки, оборудование, корректирующее работу спутников, полимеры, аналогов которым нет в мире.  

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-1

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-3

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-5

Белорусские ученые создали биопринтер, «печатающий» живые ткани. А с помощью биочипа изучают функции головного мозга и эффективность действия лекарств. А также разрабатывают новые подходы в лечении сложных заболеваний, восстановлении после травм и инсультов. Разработкой заинтересовались в Китае, США, Польше, Франции и Германии. Инновационные системы очистки воды также готовы к внедрению.  

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-8

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-10

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Начали диалог с Минскводоканалом, чтобы заменить традиционные технологии, которые используются на протяжении уже не одного десятка лет, на современные технологии, которые основаны на использовании в том числе мембранных материалов. Они уже фактически позволяют осуществлять разделение либо очистку воды на молекулярном уровне.

Мы говорим о том, что сегодня необходимо сохранить в питьевой воде все полезные, необходимые вещества, микроэлементы, но при этом мы должны удалить самые мелкие органические молекулы – молекулы-токсиканты.  

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-13

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-15

Не остаются в стороне ученые и от вопросов борьбы с COVID-19. Рабочая группа не только создает лекарство против этого заболевания, но рассматривает другие способы борьбы с ним.  

Так, уже разработаны системы подогрева газов для очищения дыхательных путей и воздействия на кровь с помощью оптического света, чтобы бороться с микробными, бактериальными и вирусными воздействиями на организм.  

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-18

Биопринтер, «печатающий» живые ткани, и технологии для борьбы с вирусами. Показываем самые передовые разработки Академии наук-20

Совсем скоро в производство поступят мобильные устройства, позволяющие с помощью ультрафиолета проводить дезинфекцию общественного транспорта.  

# Белорусская наука # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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