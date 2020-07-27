«Ваш человек точно будет вас вдохновлять». Как определиться с выбором своего спутника жизни

В копилке клиентских обращений постоянного эксперта нашей программы – психолога Марины Прохоровой – тема отношений занимает особое место. Выбор своего спутника жизни – одна из наиболее актуальных, потому и стала предметом наших сегодняшних обсуждений. Марина Прохорова, психолог:

Девушки и парни, скорее больше девушки, беспокоятся о том, правильный ли выбор сделан, тот ли партнер находится рядом, не может ли случиться так, что спустя еще какое-то время пара поймет, что, наверное, они погорячились, ошиблись. Все случаи разные, все нужно рассматривать абсолютно индивидуально.

Помните: мнимая стабильность и эмоциональный штиль в отношениях могут оказаться затишьем перед бурей, ложным признаком гармонии. Пассивность намерений, отсутствие движения и развития в целом ставят под вопрос перспективность вашего союза. Марина Прохорова:

Энергии нет, энтузиазма нет. Вот вы приходите домой, и вам супруга говорит о том, что плинтус не прибит. Такие на самом деле ерундовые моменты, которые легко можно сделать, но желание для этого не возникает. А потом вдруг вы встречаете совершенно другого человека, другую девушку, например, и вам хочется буквально за неделю провести ремонт в доме и абсолютно с нуля выстроить дворец.

Это не ваш пассажир, если он не проявляет должного интереса и вовлеченности в ваши личные дела. Экспресс «в никуда» рано или поздно сойдет с рельсов. Отношения в формате «соседство» вырабатывают лишь привычку, которая вряд ли со временем перерастет в настоящий любовный альянс. И жизнь постепенно будет вам указывать на это. Марина Прохорова:

Людей удивляет, в частности девушек удивляет, что была в отношениях так долго, старались завести ребенка, но не получалось, а потом эта же девушка в других отношениях беременеет, у нее получается это легко. Это говорит о том, что в прежних отношениях существовало напряжение, существовали психологические ограничения.

Определить своего «суженного-ряженного» на самом деле очень просто. Марина Прохорова:

Ваш человек точно будет вас наполнять, вдохновлять, рядом с ним вы будете испытывать какой-то душевный подъем. Он является таким чутким к вашим потребностям, которые одновременно с этим может внятно говорить о том, что важно для него. Ваш партнер – это тот, который не просто на словах что-то готов сделать, а он впоследствии своими поступками и действиями доказывает это.

Если в отношениях все ваши потребности удовлетворены, вы не чувствуете себя ущемленно и обремененно, вам предлагают помощь, проявляют заботу, значит вот оно – то самое счастье. Марина Прохорова:

Все-таки партнер – он и сексуальный партнер, и друг-единомышленник, он тот самый надежный человек, который с энтузиазмом, с какой-то готовностью будет вовлекаться и в ваши вопросы, и в ваши какие-то проблемы. Если этого нет, если есть нечто одно, то это не является основой отношений.