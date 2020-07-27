Президент Беларуси об урожае: 9,5 млн тонн зерна – минимум, который должны взять в этом году

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 миллионов тонн.

Об этом Президент Беларуси заявил 27 июля во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы говорим о том, что мы 8 миллионов тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 миллиона тонн – зерна кукурузы. В общем, 9,5 миллионов тонн зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять.

Президент обратил внимание и на оплату труда сельчан.

Александр Лукашенко:

Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно.