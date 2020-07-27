Александр Лукашенко посещает Несвижский район. Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

Новости Беларуси. С ходом уборочной кампании в Минской области сегодня, 27 июля, познакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, в стране уже убрано 18,5 % площадей. Общий намолот – свыше 1,5 миллиона тонн зерна. Около трети полей убрано в Гомельской и Брестской областях.

Включаются в работу и на севере страны. Хлеба готовы к уборке и в некоторых хозяйствах Витебской области. Самая высокая урожайность в Гродненском регионе – почти 51 центнер с гектара, средний по стране показатель – 39,2 центнера на круг.