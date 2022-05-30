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Мошенники потребовали от пенсионерки 30 тысяч долларов. Минчанка отдала все свои сбережения

30 мая 2022 13:45
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Новости Беларуси. Пожилая минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников и лишилась всех своих сбережений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Якобы правнук, позвонивший на телефон, сообщил, что стал виновником ДТП.

Мошенники потребовали от пенсионерки 30 тысяч долларов. Минчанка отдала все свои сбережения-1

Для освобождения от ответственности необходимо 30 тысяч долларов. Таких денег у женщины не оказалось. В итоге мошенники согласились на сумму, которой располагала пенсионерка.

Мошенники потребовали от пенсионерки 30 тысяч долларов. Минчанка отдала все свои сбережения-4

Константин Блажей, заместитель начальника криминальной милиции Московского РУВД Минска:
Пенсионерка сообщила, что не располагает такой суммой денег, после чего звонившая согласилась принять деньги, которые имеются в наличии. Пожилая минчанка передала курьеру все свои сбережения – 3 000 белорусских рублей и 150 долларов. Сотрудники Московского РУВД задержали курьера, которому пенсионерка передала деньги. Им оказался 25-летний неработающий минчанин. Установлена причастность еще к четырем аналогичным преступлениям.

Мошенники потребовали от пенсионерки 30 тысяч долларов. Минчанка отдала все свои сбережения-7

Телефонные мошенники используют одну и ту же уловку. Представляясь пострадавшими родственниками, просят внушительную сумму денег за положительное решение вопроса с правоохранительными органами. В МВД напоминают, как действовать в таких ситуациях. При поступлении подобных звонков нужно прекратить разговор, связаться с человеком, от чьего имени звонили, и сообщить о произошедшем в милицию.

# Мошенничество # общество # Константин Блажей # Фотофакт

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