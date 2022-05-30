Мошенники потребовали от пенсионерки 30 тысяч долларов. Минчанка отдала все свои сбережения

Новости Беларуси. Пожилая минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников и лишилась всех своих сбережений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Якобы правнук, позвонивший на телефон, сообщил, что стал виновником ДТП.

Для освобождения от ответственности необходимо 30 тысяч долларов. Таких денег у женщины не оказалось. В итоге мошенники согласились на сумму, которой располагала пенсионерка.

Константин Блажей, заместитель начальника криминальной милиции Московского РУВД Минска:

Пенсионерка сообщила, что не располагает такой суммой денег, после чего звонившая согласилась принять деньги, которые имеются в наличии. Пожилая минчанка передала курьеру все свои сбережения – 3 000 белорусских рублей и 150 долларов. Сотрудники Московского РУВД задержали курьера, которому пенсионерка передала деньги. Им оказался 25-летний неработающий минчанин. Установлена причастность еще к четырем аналогичным преступлениям.