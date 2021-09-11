Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?

Новости Беларуси. 11 сентября столица с размахом отмечает свое 954-летие. Подготовлена обширная программа празднования. Главная площадка гуляний – территория у Дворца спорта. Здесь организована праздничная ярмарка и пройдут самые зрелищные мероприятия, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Программа начнется в 11.00 с торжественного возложения цветов у обелиска «Минск – город-герой». На территории парка Победы минчан ожидает военно-патриотический праздник День танкиста с выставкой боевой техники и показательными выступлениями военнослужащих.

В 12:00 подхватит праздничную эстафету Дворец спорта, рядом с которым начнется молодежный музыкальный фестиваль: пять сценических площадок, популярные исполнители и музыкальные коллективы, развлечения в виртуальной реальности, лего-городок для детей и зона отдыха. Хедлайнер фестиваля – рэпер Серега. Также здесь развернутся жаркие соревнования за звание лучшего пожарного спасателя.

Минчан и гостей города ждет много конкурсов и спортивных мероприятий, в том числе квест-игры, фестивали детского творчества, туристический спринт, фотовыставки и выставки художественных ремесел. Гуляния пройдут в каждом районе столицы.

Также в этот день на набережной реки Свислочь в парке Янки Купалы – пройдут церемонии вручения наград «Минчанин года» и «Лучший по профессии».

Площадка у Верхнего города привлечет любителей народного колорита – здесь развернется XII Республиканский фестиваль национальных культур. А вечером можно будет насладиться выступлением Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Праздничный фейерверк раскрасит небо возле гостиницы «Беларусь» в 22:00.