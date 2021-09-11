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Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?

11 сентября 2021 14:23
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Новости Беларуси. 11 сентября столица с размахом отмечает свое 954-летие. Подготовлена обширная программа празднования. Главная площадка гуляний – территория у Дворца спорта. Здесь организована праздничная ярмарка и пройдут самые зрелищные мероприятия, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-1

Программа начнется в 11.00 с торжественного возложения цветов у обелиска «Минск – город-герой». На территории парка Победы минчан ожидает военно-патриотический праздник День танкиста с выставкой боевой техники и показательными выступлениями военнослужащих.

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-4

В 12:00 подхватит праздничную эстафету Дворец спорта, рядом с которым начнется молодежный музыкальный фестиваль: пять сценических площадок, популярные исполнители и музыкальные коллективы, развлечения в виртуальной реальности, лего-городок для детей и зона отдыха. Хедлайнер фестиваля – рэпер Серега. Также здесь развернутся жаркие соревнования за звание лучшего пожарного спасателя.

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-7

Минчан и гостей города ждет много конкурсов и спортивных мероприятий, в том числе квест-игры, фестивали детского творчества, туристический спринт, фотовыставки и выставки художественных ремесел. Гуляния пройдут в каждом районе столицы.

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-10

Также в этот день на набережной реки Свислочь в парке Янки Купалы – пройдут церемонии вручения наград «Минчанин года» и «Лучший по профессии».

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-13

Площадка у Верхнего города привлечет любителей народного колорита – здесь развернется XII Республиканский фестиваль национальных культур. А вечером можно будет насладиться выступлением Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-16

Праздничный фейерверк раскрасит небо возле гостиницы «Беларусь» в 22:00.

Вас ждёт много конкурсов и спортивных мероприятий. Как в Минске отпразднуют День города?-19

Лейтмотивом воскресенья станут спорт и творчество. Долгожданный Минский полумарафон стартует от Дворца спорта в 9:00 и обещает быть массовым. В этом году он соберет около 10 000 участников и охватит центральные проспекты, улицы и самые знаменитые достопримечательности Минска. По маршруту забега участников ждут 12 музыкальных интерактивных площадок.

# День города в Минске # общество # Сергей Пархоменко # Михаил Финберг # Фотофакт

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