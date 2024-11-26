Гомель отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

81-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации отмечает Гомель. Первый из областных центров Беларуси. Прихода Красной армии его жители ждали 829 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
81-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации отмечает Гомель. Первый из областных центров Беларуси. Прихода Красной армии его жители ждали 829 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Событие стало значимым на пути к Великой Победе, ведь немцы потеряли мощный пункт своей обороны на Полесском направлении. Перед отступлением гитлеровцы заминировали весь город, поэтому первыми в Гомель входили не танки, а саперные группы.
Иван Ковалевский, учитель истории средней школы № 32 Гомеля:
Народные мстители и гомельской, и полесских партизанских формирований помогали Красной армии в приближении Победы, а также изнутри Гомеля подпольное крупное движение, без которого тоже невозможно было бы освободить Гомель.
За время фашистского террора город стал братской могилой для 140 тысяч жителей и советских военнопленных. Подвиг бесстрашных героев и безвинно павших жертв сегодня почтили на торжественном митинге у Вечного огня. По центральной улице прошли колонны военнослужащих и силовых ведомств. Состоялся и парад военной техники разных лет. Возглавил его танк-победитель Т-34, за ним в колонне – восстановленные образцы техники, которые стояли на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны, в том числе легендарная «Катюша». Атмосферу ноября 1943 года воссоздали на военно-исторической реконструкции у музея истории города Гомеля.