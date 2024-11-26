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Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе

26 ноября 2024 13:36
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Первая очередь инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла торжественно открылась под Солигорском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках выездного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания участие в церемонии приняла Наталья Кочанова.

Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе-2

Строительство нового производства в агрогородке Кривичи начали в 2023 году. Проект поистине уникальный для Беларуси. На ферме внедрят автоматизированный сбор яиц с системой конвейерной подачи непосредственно из птичников на склад. Фасовка тоже автоматическая, не говоря уже об упаковке. 

На новой площадке будет осуществляться и племенная работа. На производстве ставится задача получать ежегодно не менее 175 миллионов перепелиных яиц. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это очень перспективное направление. Прежде всего это хороший продукт для питания наших граждан, но и не только жителей нашей страны. Это хорошие экспортные поставки. Яйца обладают противоаллергенными свойствами, которые могут применяться в питании для детей. 

И такой пилотный проект был опробован в Минске. Очень хорошо себя зарекомендовал. Дети с удовольствием ели перепиленые яйца. И директор сказал, что за этим будущее.

Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе-4

Марина Скращук, заместитель директора Солигорской птицефабрики:
Возможности открываются очень большие, потому что это направление для нас перспективное. Мы очень долго его развивали. Было такое, что начинали перепеловодство, потом заканчивали, потому что не было спроса, реализации продукции. Но на сегодняшний день мы видим, что в перепелином яйце (как сыром, так и вареном) заинтересован не только наш рынок, но и рынки зарубежные. То есть это Российская Федерация. Сегодня мы продаем яйца перепелиные и в Азербайджан. И еще есть ряд стран, которые мы готовы развивать.

Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе-6

Новая перепелиная ферма – результат реализации хорошо известной в стране программы «Один район – один проект». Благодаря запуску этого производства уже удалось создать порядка полусотни рабочих мест. Ожидается, что около 60 % продукции птицефабрики пойдет на экспорт.

# Предприятия Беларуси # Наталья Кочанова

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