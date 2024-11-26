Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе

Строительство нового производства в агрогородке Кривичи начали в 2023 году. Проект поистине уникальный для Беларуси. На ферме внедрят автоматизированный сбор яиц с системой конвейерной подачи непосредственно из птичников на склад. Фасовка тоже автоматическая, не говоря уже об упаковке.

На новой площадке будет осуществляться и племенная работа. На производстве ставится задача получать ежегодно не менее 175 миллионов перепелиных яиц.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это очень перспективное направление. Прежде всего это хороший продукт для питания наших граждан, но и не только жителей нашей страны. Это хорошие экспортные поставки. Яйца обладают противоаллергенными свойствами, которые могут применяться в питании для детей.

И такой пилотный проект был опробован в Минске. Очень хорошо себя зарекомендовал. Дети с удовольствием ели перепиленые яйца. И директор сказал, что за этим будущее.