Варикозная болезнь встречается у 60% людей. Вот как её лечат

Согласно статистике, варикозная болезнь нижних конечностей встречается у 60 % людей. Однако сосудистые звездочки на ваших ногах не приговор. Уже несколько десятилетий во всем мире лидером в лечении такого заболевания стала склеротерапия.

Дина Эль-Диэфи, врач-ангиохирург медицинского центра «Нордин»:

Есть шесть видов варикозных болезней ног. Первый вид – это косметический дефект. Как правило, это маленькие паучки, которые пациенты зачастую не замечают. Это одно из первых проявлений варикозных болезней ног, первый звоночек, по поводу которого надо прийти к флебологу, чтобы мы красиво навсегда убрали эти варикозные мелкие сеточки.

Микросклеротерапия предназначена для пациентов, у которых варикозная болезнь ног на начальной стадии и считается косметическим дефектом. Мелкие сосуды, как правило, возникают вследствие мелких травм, синяков. Зачастую – после неправильных массажных процедур и скрабирования.

Дина Эль-Диэфи:

Данный метод проводится в специальных бинокулярных очках или с использованием специальной лупы с подсветкой. Эти очки имеют специальное увеличение от двух диоптрий до 17, которые позволяют хорошо увидеть, рассмотреть всю мелкую капиллярную сеть подкожную, чтобы правильно ввести препарат именно туда, куда необходимо.

Перед процедурой не следует использовать крем, лосьоны и проводить эпиляцию. Также на ближайшие два месяца вам придется ограничить себя в посещении бани и горячей ванны. Эстетический результат вы сможете увидеть не сразу, важно правильно подобрать время для лечения, ведь в месте введения препарата зачастую появляются сосудистые сеточки красного цвета, которые держатся несколько месяцев.