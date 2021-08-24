Какие существуют проблемы в образовании? Вот какое мнение высказали участники педсовета

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа для них началась накануне, 23 августа: обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок и секций. Ну а 24 августа в Минске все они собрались на большой педсовет. Участие в нем принимает и Александр Лукашенко.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Республиканский педсовет с участием главы государства уже начался. Его участниками стали порядка 1000 гостей. Это самые разные представители сферы образования: руководители и представители вузов, воспитатели детских садов, преподаватели школ со всей страны. Их ждет большой разговор и не только о настоящем и будущем белорусского образования. Тем, впрочем, хватает. Эта встреча – своего рода проверка «домашнего задания». Ведь в прошлом году, в конце июня, глава государства встречался с педагогическим активом и давались поручения. Вот заодно и проверят их выполнение.

Да, тем, конечно, будем много в этот раз. Это и образование в условиях пандемии и тех событий, что шлейфом тянутся после августа 2020-го. Вопрос с зарплатами, содержание школьной программы, что пишут в учебниках и какие есть пробелы, применение цифровых технологий на уроках, главное – не переборщить, ну и, конечно, ключевое – патриотическое воспитание. Здесь работа не только учителей, но и, безусловно, родителей.

До начала мероприятия мы пообщались с гостями республиканского педсовета, его участниками. Они рассказали нам, какие существуют проблемы в образовании.

Галина Чаянкова, проректор по воспитательной работе БелГУТ:

Уделяя внимание экономике, мы меньше думали о том, что надо молодых людей воспитывать, воспитывать в любви к своей родине, к малой родине, к большой родине, в любви к своим учебным заведениям, к своим городам, поселкам и так далее. И вот сейчас нам обязательно надо уделить огромное внимание этому аспекту и воспитывать прежде всего – я очень солидарна с главой государства – на примере Великой Отечественной войны. Мы страна-победительница, мы республика-партизанка, мы одно из государств – основателей Организации Объединенных Наций. Нам есть чем гордиться, и мы обязательно должны это делать. Но, к сожалению, уходит поколение ветеранов, людей, которые выросли на всех этих ценностях. И поэтому мы обязательно должны возвратиться к этим ценностям и прививать их молодому поколению.

Александр Пахучий, директор гимназии № 51 Гомеля:

Действительно, мы на каком-то этапе вопросы патриотического воспитания где-то упустили, наверное, увлеклись какими-то другими темами. Конечно, очень сложно так в одночасье… Вот ты сегодня не любил, а завтра будешь любить – это так быстро не приходит. Но выстраивается потихоньку система организации военно-патриотического воспитания. Вот, введение с 1 сентября в каждом учреждении образования ставки военных руководителей. – А что касается заработной платы?

– Ну, заработная плата потихоньку растет. Всегда хочется большего, но, с другой стороны, каждый учитель – кузнец своего счастья. Работаешь хорошо, есть результаты – у тебя хорошая зарплата. Работаешь плохо, нет результата – зарплата средненькая. Ну хотелось бы немножко, чуть-чуть выше, не помешало бы.

Вадим Богуш, ректор БГУИР:

Я считаю, что важным элементом является, конечно, привлечение молодежи в науку и к преподавательской деятельности. И университет должен давать им возможность для самореализации и для получения достойной заработной платы через научные исследования и через эффективное занятие преподавательской деятельностью.