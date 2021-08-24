Нужно ли совместить школьные экзамены и ЦТ? Мнение замдиректора гимназии

В эти дни в столице проходит большой педсовет. Около 1 000 педагогов, руководителей учреждений образования, представителей власти, отраслевого профсоюза и общественных объединений обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Екатерина Ракицкая, заместитель директора белорусскоязычной гимназии № 2 г. Борисова. Впервые ли вы на мероприятии такого уровня? Какие вопросы в системе образования волнуют именно вас?

Екатерина Ракицкая, заместитель директора белорусскоязычной гимназии № 2 г. Борисова:

Да, впервые. Я очень рада, что мне представилась такая возможность. Для меня это очень почетно и ответственно. Меня в первую очередь как заместителя директора по воспитательной работе, конечно, интересуют вопросы организации воспитательной работы. Мне интересны современные технологии и то, как их можно внедрять в воспитательный процесс. Какие обсуждаемые новации стали центральной темой на форуме? Екатерина Ракицкая:

С удовольствием познакомлюсь с опытом работ своих коллег и расскажу о том, чем занимаюсь я. Как заместителю директора мне также интересны и современные технологии. Сейчас любого современного ребенка нельзя представить без телефона, как и родителя, учителя. Я подумала, почему бы не использовать это в мирном русле? Мы же можем как педагоги предложить детям те сайты, мобильные приложения, которые они могут использовать и которые помогут нам воспитать нашего ребенка ответственным, который будет соблюдать все правила дорожного движения, безопасности. Я очень люблю дополненную виртуальную реальность. У меня возникла такая мысль, например, когда мы приходим в школу, мы видим на стендах всевозможные памятки, буклеты, как правило, у нас нет времени, чтобы остановится и запомнить. Но при помощи дополненной виртуальной реальности мы можем оживить. Обычная памятка, допустим, безопасный Новый год. Наведя телефон, мы можем увидеть, почему нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Потому что елка загорается и полностью выгорает за 10 секунд. Просто памятку мы пройдем мимо, а елку, которая горит, запомнят и родители, и дети. Следующий раз, когда они будут устанавливать елку, они это будут делать в соответствии со всеми правилами пожарной безопасности. Министерство образования предлагает еще ряд нововведений в системе образования на разных уровнях. А что вызвало в вашей душе отклик? На что обращаете внимание?

Екатерина Ракицкая:

Мне очень понравилась идея создания платформы для дистанционного обучения. К сожалению, не все дети все уроки посещают. Когда-то заболели, на каникулах уехали к бабушке, у кого-то больничный оказался большой, или просто ребенок не усвоил информацию на уроке. У каждого ребенка сейчас будет возможность дома с мамой проработать урок, потому что это большое подспорье. Для учителя тоже подспорье, это же можно дополнительно использовать на уроках. Я считаю, что это прекрасная идея – создание единой дистанционной платформы, на которой размещена вся школьная программа. В одной из гимназий ввели электронные дневники. Это является подспорьем, потому что сейчас уже ученик никак не «отмажется» от того, что он не записал, все есть в электронном дневнике. Не надо звонить другу, который не снимает трубку. Это все хорошо контролируется. То же самое касается и дистанционки. Ученик может просто отлынивать, где-то что-то не понял, не услышал. А пришел домой, и все под рукой.

Екатерина Ракицкая:

Это прекрасная идея, она мне очень нравится. Есть еще одна идея – совмещение школьных и вузовских экзаменов. Как вы и ваши коллеги к ней относятся?