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Нужно ли совместить школьные экзамены и ЦТ? Мнение замдиректора гимназии

24 августа 2021 08:27
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В эти дни в столице проходит большой педсовет. Около 1 000 педагогов, руководителей учреждений образования, представителей власти, отраслевого профсоюза и общественных объединений обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Екатерина Ракицкая, заместитель директора белорусскоязычной гимназии № 2 г. Борисова.

Впервые ли вы на мероприятии такого уровня? Какие вопросы в системе образования волнуют именно вас?

Нужно ли совместить школьные экзамены и ЦТ? Мнение замдиректора гимназии-1

Екатерина Ракицкая, заместитель директора белорусскоязычной гимназии № 2 г. Борисова:
Да, впервые. Я очень рада, что мне представилась такая возможность. Для меня это очень почетно и ответственно. Меня в первую очередь как заместителя директора по воспитательной работе, конечно, интересуют вопросы организации воспитательной работы. Мне интересны современные технологии и то, как их можно внедрять в воспитательный процесс.

Какие обсуждаемые новации стали центральной темой на форуме?

Екатерина Ракицкая:
С удовольствием познакомлюсь с опытом работ своих коллег и расскажу о том, чем занимаюсь я. Как заместителю директора мне также интересны и современные технологии. Сейчас любого современного ребенка нельзя представить без телефона, как и родителя, учителя. Я подумала, почему бы не использовать это в мирном русле? Мы же можем как педагоги предложить детям те сайты, мобильные приложения, которые они могут использовать и которые помогут нам воспитать нашего ребенка ответственным, который будет соблюдать все правила дорожного движения, безопасности. Я очень люблю дополненную виртуальную реальность. У меня возникла такая мысль, например, когда мы приходим в школу, мы видим на стендах всевозможные памятки, буклеты, как правило, у нас нет времени, чтобы остановится и запомнить. Но при помощи дополненной виртуальной реальности мы можем оживить. Обычная памятка, допустим, безопасный Новый год. Наведя телефон, мы можем увидеть, почему нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Потому что елка загорается и полностью выгорает за 10 секунд. Просто памятку мы пройдем мимо, а елку, которая горит, запомнят и родители, и дети. Следующий раз, когда они будут устанавливать елку, они это будут делать в соответствии со всеми правилами пожарной безопасности.

Министерство образования предлагает еще ряд нововведений в системе образования на разных уровнях. А что вызвало в вашей душе отклик? На что обращаете внимание?

Нужно ли совместить школьные экзамены и ЦТ? Мнение замдиректора гимназии-4

Екатерина Ракицкая:
Мне очень понравилась идея создания платформы для дистанционного обучения. К сожалению, не все дети все уроки посещают. Когда-то заболели, на каникулах уехали к бабушке, у кого-то больничный оказался большой, или просто ребенок не усвоил информацию на уроке. У каждого ребенка сейчас будет возможность дома с мамой проработать урок, потому что это большое подспорье. Для учителя тоже подспорье, это же можно дополнительно использовать на уроках. Я считаю, что это прекрасная идея – создание единой дистанционной платформы, на которой размещена вся школьная программа.  

В одной из гимназий ввели электронные дневники. Это является подспорьем, потому что сейчас уже ученик никак не «отмажется» от того, что он не записал, все есть в электронном дневнике. Не надо звонить другу, который не снимает трубку. Это все хорошо контролируется. То же самое касается и дистанционки. Ученик может просто отлынивать, где-то что-то не понял, не услышал. А пришел домой, и все под рукой.

Нужно ли совместить школьные экзамены и ЦТ? Мнение замдиректора гимназии-7

Екатерина Ракицкая:
Это прекрасная идея, она мне очень нравится.

Есть еще одна идея – совмещение школьных и вузовских экзаменов. Как вы и ваши коллеги к ней относятся?

Нужно ли совместить школьные экзамены и ЦТ? Мнение замдиректора гимназии-10

Екатерина Ракицкая:
Я прекрасно отношусь к этой идее, считаю, что это замечательная идея. Мои детки сейчас в шестом классе. Надеюсь, когда они будут в 11, у нас уже будет единый национальный экзамен. Это облегчит жизнь нашим детям, им не нужно будет отдельно готовиться к экзаменам в школе и централизованному тестированию. Здесь это автоматически. Учителям это тоже облегчит труд, потому что у нас будет один экзамен, к которому будем готовиться. Это замечательная идея.

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Екатерина Ракицкая # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Фотофакт

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