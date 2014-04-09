Вандалы украли надмогильный монумент народного артиста БССР Зиновия Бабия

Новости Беларуси. Осквернили память. Надмогильный монумент народного артиста БССР Зиновия Бабия пострадал от рук вандалов. О вопиющем случае нам сообщили родные известного артиста.

Памятник лишился бронзовой надписи. На месте надгробия остались лишь металлические штыри. Похоронен известный оперный певец на Восточном кладбище в Минске. Как такое могло произойти на захоронении, внесенном в список историко-культурных ценностей, теперь остается только догадываться.

Стелла Степановна, жена Зиновия Бабия:

Мы пришли 22 числа в день рождения сына, чтобы принести цветы. И вот увидели...

Отсутствие надгробия на могиле своего покойного мужа Стелла Степановна обнаружила вместе с сыном: на памятнике вместо больших бронзовых букв с именем известного оперного певца Зиновия Бабия торчали металлические штыри. Как такое могло случиться на захоронении, внесенном в список историко-культурных ценностей, представить трудно. Оказалось, что администрация кладбища ответственность за кражи не несет.

Сергей Мальцев, администратор Восточного кладбища Минска:

Могильные сооружения являются частной собственностью граждан. Частная собственность не может охраняться и не охраняется администрацией кладбища.

Контрольно-пропускной пункт работает строго до 6 вечера, а что творится на захоронениях после - никому не известно. В тот день наедине со злоумышленниками осталось не только надгробие народного артиста, но и могилы, занесенные в реестр историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мальцев, администратор Восточного кладбища Минска:

Они находятся под охраной государства как исторически-культурная ценность и, естественно, все вопросы с этими памятниками осуществляют только представители государства.

Тем временем в отделе по охране историко-культурного наследия Минкульта утверждают обратное: администрация кладбища несет ответственность за сохранение памятников и могил, внесенных в реестр. Охранять столь важные захоронения руководство кладбища не против, но только с одной оговоркой - сторожить покой усопших только с 8 до 6. А для обычных белорусов администрация кладбища предусмотрительно разместила предупреждение, что цветные металлы — настоящая приманка для злоумышленников. Вот и получается, что надежда у Стеллы Степановны осталась лишь на правоохранителей.

Анатолий Сущеня, начальник городского отдела милиции №2 Фрунзенского РУВД Минска:

Совершаются такие преступления лицами без опеределенного места жительства с целью сдачи в дальнейшем цветного металла на лом. За такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.

Однако, как выясняется, никакое наказание злоумышленников не останавливает: ради полумиллиона белорусских рублей за бронзовый монумент артиста или вазу с соседней могилы они готовы рискнуть и потревожить покой усопших. И если материальный ущерб от подобных действий родным и близким зачастую возможно возместить, то вот моральный вряд ли.