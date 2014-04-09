Выставка «Отдых-2014» в Минске. Если вы еще не успели распланировать свой отпуск – поспешите

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Отпускной сезон уже сейчас. В Минске открывается выставка «Отдых-2014». Ее уже традиционно организует Министерство спорта и туризма и Национальный выставочный центр «БелЭкспо». Форум соберет десятки туристических компаний и бизнесменов со всего мира. Акцент нынешней встречи — развитие отечественной индустрии путешествий, особенно в преддверии Чемпионата мира по хоккею. Как иностранцу с огоньком провести отпуск в пределах синеокой? И, наоборот: где ждут наших?

Отпускной сезон в Беларуси начался уже сейчас. Здесь, в национальном выставочном центре «БелЭкспо» - самые крупные игроки туристического бизнеса. Открыть выставку только готовятся. И Александр Иванович тоже. Директор санатория здесь, чтобы завлечь туриста. Отечественного и зарубежного. Для гостей хоккейного первенства, которые захотят отдохнуть на Нарочи, свои «фишки».

Александр Даниленко, директор санатория «Журавушка»:

У нас хорошо представлены спа-процедуры. Мы можем предложить хорошие сауны. На сегодняшний день мы полностью загружены, но если гости изъявят желание, мы способны найти еще дополнительные места.

Приготовят для интуристов и десерт. Вот такие торты с изображением хоккейного первенства. Их будут бесплатно давать гостям санатория. А для любителей экзотики – свои маршруты. Вот, к примеру, этнопроект. Одновременно усадьба для отдыха и образовательный центр на Гродненщине. Здесь ставку делают на туриста интересующегося.

Виталий Корнелюк, руководитель проекта «Путешествие в этносказку»:

Наш проект — действия, направленные на популяризацию этнической культуры. Это возможность дотронуться до народных вещей, увидеть сам процесс, например, обработки льна. Мы с удовольствием хотели бы видеть у нас на Гродненщине гостей со всех стран.

Будет куда поехать и белорусам. На выставке – сотни предложений практически по всем странам мира. От ближнего зарубежья до откровенной экзотики. Например, стран юго-восточной Азии и норвежских фьордов. При этом денег, по словам представителей турагентов, отечественный турист не жалеет.

Анастасия Позднякова, специалист по рекламе туристической компании:

В этом году раннее бронирование уже идет полным ходом. Большинство рейсов на июнь уже закрыты, то есть тем, кто еще не определился с отдыхом, стоит поторопиться. В этом году действительно белорусы начали выбирать свой отдых, начиная с зимы. Первые заявки у нас пошли даже в октябре на этот год.

Всего в выставке примут участие две сотни турагентств из 16 стран. Это рекордные цифры. «Отдых-2014» откроется 9 апреля и продлится три дня. Так что если вы еще не успели распланировать свой отпуск – поспешите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.