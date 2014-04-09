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Михаил Мясникович вручил медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги» заслуженным людям страны

09 апреля 2014 11:25
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Новости Беларуси. По заслугам и честь. Премьер-министр Михаил Мясникович по поручению Президента Беларуси вручил 9 апреля государственные награды заслуженным людям страны. В почетном списке 59 человек - учителя, врачи, инженеры, рабочие. Все они получили медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание — представителям сферы лесного хозяйства и таможенникам. Наградили и творческую элиту страны. Художников, музыкантов, профессоров различных белорусских ВУЗов отметили за многолетний плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство.

Лариса Островерхова, заместитель начальника Минской региональной таможни:
Мне очень приятно, что мой 22-летний труд в области таможенного дела не остался незамеченным. При этом хочется сказать слова благодарности еще своему коллективу, своим коллегам. Без них, наверное, эта награда бы не состоялась.

Василий Стельмах, директор государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз»:
Эта награда стимулирует к тому, чтобы еще лучше трудиться. Мы, труженики лесной отросли, постараемся достойно выполнить поставленные перед нами задачи.

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Лариса Островерхова # Василий Стельмах

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