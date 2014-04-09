Минская ГАИ более активно взялась за байкеров-лихачей на улицах города

Новости Беларуси. Байкеры — на старт. До официального открытия мотосезона осталось четыре дня. Правда, уже с начала марта автоинспекторы ежедневно останавливают лихачей на мотоциклах и мопедах. Основные нарушения — превышение скорости и езда на одном колесе. Поэтому сейчас сотрудники ГАИ взяли под особый контроль безопасность на дороге. Вооружившись приборами фиксации скорости, инспекторы ежедневно будут дежурить на оживленных улицах и проспектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Среди основных нарушений, которые допускают водители мотоциклов — превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования. Многие ездят без водительского удостоверения соответствующей категории и без регистрационных знаков. Мы с уважением относимся к тем участникам дорожного движения, которые соблюдают правила, и, конечно, кто не соблюдает правила, к тем будет жесткий контроль в соответствии с действующим законодательством.