Валуны со следами Иисуса и храм, за которым ухаживает единственная прихожанка. Чем интересна деревня Кудиновичи?

Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

Алеся Иванова, корреспондент:

Мы находимся вблизи деревни Кудиновичи. Именно здесь на местном кладбище расположен камень-валун, свято место поклонения людей. На эту землю он попал около 200 тысяч лет назад из Скандинавии во время Припятского оледенения. Уникален камень тем, что сейчас вы видите лишь вершину айсберга, а основание его находится глубоко под землей.

По приданию, в старые времена при язычестве камень использовали для жертвоприношений. Сегодня на валуне можно увидеть так называемый след Иисуса Христа, а также высеченный крест и небольшое углубление, где постоянно скапливается дождевая вода.

Сергей Цвирко, председатель Потейсковского сельисполкома:

Когда большая роса, тоже наполняется жидкостью. Ходит поверье: именно глаза, уши, нос промываются, и те люди, которые верят, исцеляются.

До сих пор глубина камня доподлинно неизвестна. Валун является частью фундамента церкви Нерукотворного образа Господня. Храм возведен в начале XXI века на месте более ранней церкви второй половины XIX столетия. Сегодня за храмом смотрит одна прихожанка, местная жительница деревни Мария Антоновна Пащеня. По ее словам, службы в церкви проходят всего пару раз в год. Со временем Кудиновичи опустели, и посещать святое место стало просто некому.

Мария Пащеня, местная жительница деревни Кудиновичи:

Как построили, так мне и поручили: кто что может, кто что принесет, кто рушничок, кто иконку, кто что. Так мы и собирали. Когда еще было население, здесь были службы шесть раз на год – это точно. А потом осталось 10 жилых домов. Только три человека чуть моложе меня, а так еще и постарше. На лето приезжают на дачу. Покрасить яички все равно собираются. Дети приезжают к Пасхе. В этот раз было 29 человек.

Сегодня, несмотря на отсутствие регулярных служб, в церкви постоянно поддерживается порядок. Как говорится, святое место нужно уважать и почитать. Мария Пащеня:

Все это снимаем, стираю к Пасхе. А на зиму кладу мышкам, чтобы ни портили ничего. Первый год не знала, так что могли, погрызли. Кстати, возле церкви можно увидеть еще один камень, но уже со следом Божией Матери. На эти земли он также попал более 150 тысяч лет назад, в период Припятского оледенения.