Беспрецендентная подстанция скорой медицинской помощи открыта для жителей Каменной горки и Масюковщины

Новости Беларуси. Десятую подстанцию скорой медицинской помощи открыли в Минске. Теперь для жителей Каменной горки и Масюковщины медпомощь действительно стала скорой. Облегчит жизнь горожан и амбулаторный прием, для этого оборудован специальный кабинет.

К слову, аналогов такой подстанции у нас в стране нет. Здесь и комнаты отдыха для персонала, и учебные классы, и даже паркинг. Получить здесь первую помощь минчане смогут уже с первого февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Кроме условий для медработников, созданы условия для учебного процесса: есть возможность принимать на практику и из колледжей, и из медуниверситета будущих врачей и фельдшеров.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Впервые построено типовое по проекту помещение для амбулаторного приема. Любой человек может не обращаться в службу 103 - а придти сюда.