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Беспрецендентная подстанция скорой медицинской помощи открыта для жителей Каменной горки и Масюковщины

20 января 2014 18:51
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Новости Беларуси. Десятую подстанцию скорой медицинской помощи открыли в Минске.  Теперь для жителей Каменной горки и Масюковщины медпомощь действительно стала скорой. Облегчит жизнь горожан и амбулаторный прием, для этого оборудован специальный кабинет.

К слову, аналогов такой подстанции у нас в стране нет. Здесь и комнаты отдыха для персонала, и учебные классы, и даже паркинг. Получить здесь первую помощь минчане смогут уже с первого февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Кроме условий для медработников, созданы условия для учебного процесса: есть возможность принимать на практику и из колледжей, и из медуниверситета будущих врачей и фельдшеров. 

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:
Впервые построено типовое по проекту помещение для амбулаторного приема. Любой человек может не обращаться в службу 103 - а придти сюда.

 

# общество # Скорая помощь

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