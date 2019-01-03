Снег и мороз до -18°C ожидаются в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. До Рождества в Беларуси ожидаются снег, гололедица и морозы.

Как сообщает Белгидромет, четвертого января – в пятницу – ночью ожидаются кратковременный снег, на некоторых участках дорог – гололедица. Ночью столбик термометра опустится до минус 3-8°C, днем – поднимется до минус 1-6°C.

Пятого января – в субботу – во многих районах страны прогнозируется снег и мокрый снег. Местами может быть слабая метель, днем на западе – слабый гололед, на отдельных участках дороги – гололедица. Температура ночью составит -4..-11°C, по западу: -1..-3°C. Днем ожидается от -6°C по северо-востоку до +2°C по крайнему западу.

Шестого января – в воскресенье – ночью и утром пройдет кратковременный снег. Местами – гололедица. В течение дня температура будет находиться в пределах -4..-10°C, а ночью по северо-восточной части Беларуси может опуститься до минус 13°C.

Седьмого января – в понедельник – ночью прогнозируется кратковременный снег. Днем будет без осадков. Местами на дорогах – гололедица. Ночью температура составит от -8°C до -14°C, при прояснениях может понизиться до -18°C. Днем столбик термометра поднимется до -6°C до -12°C.