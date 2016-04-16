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Валерий Кулеш – о юбилейном году в жизни Ленинского района Минска

16 апреля 2016 16:02
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Так и хочется сказать, что сегодня мы отправимся на день рождения. А почему собственно и нет? Один из самых красивых, культурных и зеленых районов столицы, а именно

Ленинский отмечает юбилей. Ему ни много ни мало 65 лет.

Пользуясь случаем, хотим поздравить всех его жителей, всех, кто там работает, любителей театра, ведь Купаловский, ТЮЗ и театры кукол и белорусской армии находятся  именно в этом районе. Всех, кто просто любит прогулки по городу.  Ведь гуляя по центру, по улочкам, которые стали визиткой столицы, мы гуляем по Ленинскому району. С праздником вас!

Вроде все перечислили. Хотя, конечно же, не все. Хочется узнать больше. Как район будет отмечать юбилей? Как будет строиться и развиваться? Для того чтобы услышать ответы на эти и другие вопросы, ведущий программы встретился с главой администрации Ленинского района Валерием Кулешом.

# общество # Государственная социальная политика # Валерий Кулеш

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