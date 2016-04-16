Рык моторов, Бэтмен и жираф — в Минске открылся мотосезон

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал мотосезон. 16 апреля площадка у Дворца спорта превратилась в территорию активного отдыха и ярких шоу-программ. Гостей ждали соревнования, показательные выступления участников, мастер-классы, тест-драйвы и презентации.

По проспектам столицы байкеры колесят, соблюдая правила и напоминая о себе водителям резвым рокотанием.

Не кричит и не рычит, а шепчет. Каждый байкер может узнать своего мускулистого друга только по звуку. Вне зависимости от объема и технических характеристик.

Вот и Бэтмен сменил прописку голливудскую. При таком образе брутальном отбоя от желающих фото на память получить нет. Да и водители ближним светом подмигивают.

Геннадий, байкер:

Много внимания, да и на дороге замечают. Хотят сфотографироваться с тобой.

Этот образ для байкера сродни диковинке. А если присмотреться поближе — есть намек. Сидит высока да и видит с ясной перспективой. Жираф ведь. А модам «Тася» за штурвалом байка более 20 лет. Ушки на шлеме образ подчеркивают, а на дороге мужского внимания не занимать.

Наталья, байкер:

Нас любят, нас уважают, нам помогают на дороге, ценят. Это радует.

Эти акробатические элементы — дело профи. И здесь мастерство и фантазия лишь для шоу. На дороге байкеры стараются правила соблюдать, но и здесь не без исключений. Александр до этого 25 лет 5 месяцев и 3 дня — в ГАИ проработал. И знает не понаслышке, среди своих «Бегемот», что не только стрелка спидометра всё решает!

Александр Коноплицкий, байкер:

Не правы люди, которые нарушают. А кто из них сидит за рулем мотоцикла или машины, это вопрос вторичный. И те, и другие бывают не правы, потому что, увы, это человеческий фактор.

На открытие мотосезона собрались байкеры со всей страны. И среди них не мало почитателей эксклюзива. Вот и Олег на своей «Яве», которой уж совсем скоро 50, каждую ямку объехать старается. Свой агрегат байкер ценит, ведь другого такого, найти практически не возможно.

Олег Гапанович, байкер:

Конечно, он не едет так быстро, так современно, так комфортно, но та радость, непередаваемые ощущения – они незабываемы.

А среди нескольких сотен почитателей быстрых и шумных есть и гурманы. Их железные «мулы» колесят сразу на трех опорах. Пусть уже и не диковинка, но взгляд неискушенного зрителя – притягивает. Но сколько бы колес не было, главное и для тех, кто на мотоцикле, и для тех, кто за лобовым стеклом, понимать, что без взаимного уважения одной разметкой и знаками сделать дорогу безопаснее не получится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.