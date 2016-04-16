«Без этого не было бы литературы»: как белорусы написали «Тотальный диктант-2016»

Новости Беларуси. Тотальный диктант. Минск впервые присоединился к международной образовательной акции. Суть ее в том, что каждый желающий мог проверить уровень своей грамотности. Сегодня это международная акция, которая только в прошлом году объединила свыше ста тысяч человек из 58 стран.

Библиотека одного из столичных вузов. Здесь, в царстве книг, под пристальным взглядом классиков уж точно начнешь писать грамотно.

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в начале 2000-х в Новосибирском студенческом клубе. Теперь это международная акция. Сегодня с поправкой на часовые пояса под диктовку писали в 70 странах мира. За ручки взялись и белорусы.

Свою грамотность и внимательность решила проверить и наша съемочная группа. Обещаем не подсматривать.

Но если моей юной соседке по парте предстоит еще не один такой диктант, то, к примеру, Валентина Сергеевна последний раз под диктовку писала как минимум полвека назад.

Жители Минска:

Без этого не было бы литературы – ничего бы не было! Это показатель культуры.

Надо грамотно писать. Потому что сейчас в Интернете мы уже больше ставим смайлики, а хочется какой-то грамотности.

В качестве текстов, как правило, произведения знаменитых современных литераторов. На этот раз – трилогия российского детского писателя и драматурга Андрея Усачева. Текст организаторы намеренно усложнили и постарались отразить все правила русского языка.

Житель Минска:

Повысить свою самооценку. Я еще что-то помню, перестала книжки читать и уже ничего не знаю.

Написать «контрольную» мог каждый желающий. Достаточно было зарегистрироваться на сайте. А вот в качестве учителя русского языка попробовал себя и ведущий телеканала СТВ Егор Хрусталев.

Егор Хрусталев, ведущий СТВ:

Читать текст – это часть телевизионной профессии, потому что мы же начитываем закадровый текст. Стараемся внятно и точно произносить слова, поэтому я к этому отнесся как к обязательному налогу на профессию.

Кстати, больше всего за партами было представительниц прекрасного пола, а вот мужчины, похоже, диктант решили прогулять. А вообще, эта акция некоммерческая. И судя по результатам, по школьной поре соскучились десятки тысяч человек по всему миру. Но, пожалуй, дело тут не только в детской ностальгии. Просто писать грамотно сегодня модно.

Было не все так сложно, но было над чем и задуматься. Потому он – великий и могучий русский язык, что не перестает удивлять своим богатством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.