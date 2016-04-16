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В Витебске 30 семей не могут получить квартиры в давно построенном доме: «Дом не считается жилым»

16 апреля 2016 15:47
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Новости Беларуси. Обещанного три года ждут. В Витебске 30 семей, заплативших полную стоимость квартир еще во время строительства, не могут получить никакие документы на жилье, прописаться или продать. Единицы сделали ремонт и заселились, но по факту живут на птичьих правах.  Коммунальные услуги оплачивают по полному тарифу. Но деньги идут непонятно куда.

Если бы Андрей и другие дольщики знали, что их мытарства только начинаются.  Дом должны были построить еще в 2014-м. 5-этажку обещали возвести за полгода. Но по сей день семьи вынуждены снимать жилье.

Андрей Беляшов, житель Витебска:
Я не могу ни прописаться здесь, ни продать квартиру, ни сдать. Абсолютно ничего. То есть заплатил свои деньги и жду неизвестно какое время, чтобы начать пользоваться.

Заселенных квартир во всем доме не больше пяти. Ольга Дворак с семьей на переезд все-таки решилась. Ремонт делали на свой страх и риск. Ведь на руках – только предварительные документы купли-продажи. А еще годовалая Лиза. И в октябре появится второй ребенок.

Ольга Дворак, житель Витебска:
Платим по полному тарифу. За электроэнергию тоже у нас и пеня, потому что застройщик не предупредил нас, что отдал наши данные в «Энергосбыт».

Правда, в последнее время застройщик от обещаний перешел к угрозам.

Лана Хмыльникова, житель Витебска:
Сейчас, когда было последнее собрание, сказали, что они могут вплоть до того, что опечатать подъезды, так как дом не считается жилым, в доме никто не живет. Выезжайте хоть на улицу.

Парадоксально, но проблема витебских дольщиков, которые так хотели собственные квадратные метры, возникла как раз из-за лишних квадратов. Частный застройщик и дом возвел частично на неарендованной земле.

Татьяна Гузикова, начальник землеустроительной службы Витебского горисполкома:
Застройщик при строительстве объекта вышел за пределы предоставленного земельного участка. В результате этот объект не может быть зарегистрирован в органах регистрации. Согласно законодательству дополнительный земельный участок предоставляется с платой за право заключения договора аренды.

Оплаты же до сих пор нет. Речь о 33 миллионах, что для компании- застройщика не такие уж большие деньги. Куда больше придется потратить на судебные тяжбы с жильцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Лана Хмыльникова # Татьяна Гузикова # Ольга Дворак

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