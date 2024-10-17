Прямой эфир

БРСМ возобновил работу горячей линии по вопросам помощи пожилым людям

17 октября 2024 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

БРСМ возобновил работу горячей линии по вопросам помощи пожилым людям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Осенью данная категория граждан больше всего нуждается в дополнительном внимании. Для этого волонтеры организуют трудовые десанты. Оказывают помощь в решении многих вопросов: наведении порядка на приусадебном участке, колке дров, сборе урожая. Отряды готовы выехать по адресу в день обращения.

БРСМ возобновил работу горячей линии по вопросам помощи пожилым людям-2

Тихон Маркушевский, ученик Смолевичской районной гимназии:
Мне с детства хотелось всем помогать, я всегда помогал маме, папе, даже просто пыль протереть дома в детстве.

БРСМ возобновил работу горячей линии по вопросам помощи пожилым людям-4

Дарья Назарчук, первый секретарь Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ»:
Мы сейчас развиваем эту работу. И я хочу привлечь молодежь к помощи людям. Это очень-очень важно. 

Такая работа организована во всех районах Минской области. Обратиться за помощью может любой одиноко проживающий пожилой человек. Для этого достаточно позвонить и оставить заявку в БРСМ или ТЦСОН.

# БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
В Слуцке начали курсировать 7 новых автобусов
17 октября 2024 14:06

В Слуцке начали курсировать 7 новых автобусов

В Минской области построили около 800 тыс. кв. м с начала 2024-го
17 октября 2024 14:03

В Минской области построили около 800 тыс. кв. м с начала 2024-го

В Беларуси внедряют систему умных деревень
17 октября 2024 13:55

В Беларуси внедряют систему умных деревень