Осенью данная категория граждан больше всего нуждается в дополнительном внимании. Для этого волонтеры организуют трудовые десанты. Оказывают помощь в решении многих вопросов: наведении порядка на приусадебном участке, колке дров, сборе урожая. Отряды готовы выехать по адресу в день обращения.

БРСМ возобновил работу горячей линии по вопросам помощи пожилым людям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тихон Маркушевский, ученик Смолевичской районной гимназии: Мне с детства хотелось всем помогать, я всегда помогал маме, папе, даже просто пыль протереть дома в детстве.

Дарья Назарчук, первый секретарь Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ»:

Мы сейчас развиваем эту работу. И я хочу привлечь молодежь к помощи людям. Это очень-очень важно.

Такая работа организована во всех районах Минской области. Обратиться за помощью может любой одиноко проживающий пожилой человек. Для этого достаточно позвонить и оставить заявку в БРСМ или ТЦСОН.