Прямой эфир

Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»

19 февраля 2020 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Вот мы говорим, что это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил тот момент, когда, всё-таки, должны быть некие чёткие правила игры. И если это договор не в юридическом плане, а в таком обычном, договор трёх сторон, то все три стороны должны чётко выполнять определённые действия по взаимоотношению друг с другом. Как только одна из сторон – законный представитель, учащийся наш или учитель что-то делает не так, то сразу вот эта цепочка трёхсторонняя и образование – всё нарушается в этой цепочке.

Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»-1

Также эксперты обсуждали:

– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом

– к чему привела отмена экзаменов в гимназии

– нужны ли педагогические классы в школах

Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.    

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильина

Другие новости рубрики

Все новости
Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»
19 февраля 2020 11:27

Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»
19 февраля 2020 11:10

Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»

«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?
19 февраля 2020 10:53

«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?