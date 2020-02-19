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Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам

19 февраля 2020 15:48
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Новости Беларуси. Под Гомелем стартовал чемпионат страны по поисково-спасательным работам. Ранее известные под названием «Школа выживания», соревнования теперь официально включены в программу многоборья спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-1

Изменение статуса не изменило сути: трехсуточный марафон по-прежнему на грани человеческих возможностей. С той лишь разницей, что большинство этапов рассчитано на поиск и спасение пострадавших.

С чем предстоит столкнуться участникам, узнал Александр Добриян.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-4

72 часа без отдыха, десятки испытаний в режиме нон-стоп. Леса, болота, марш-броски, переправы и ночные поиски – на такое подписываются лишь те, кто уверен в собственных силах.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-7

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Более четырех часов за сутки отдыхать они не будут, а то и меньше. Общая дистанция – более 50 километров. Им необходимо будет преодолеть и выполнить технически сложные этапы. Ребята все заряжены. Это идет как первый этап подготовки к многоборью спасателей.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-10

Кирилл Пинчук, участник соревнований (Гомель):
Интересно работать в команде. Хорошие люди у нас, дружный коллектив. И так, испытать себя, немножко адреналинчика. Посмотреть, как буду реагировать в необычных, чрезвычайных ситуациях.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-13

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-15

На ближайшие сутки шесть членов каждой из девяти команд должны стать одним живым организмом. Иначе не справиться.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-18

Александр Добриян, корреспондент: 
Как говорится, с места в карьер. Первый из 40 этапов, которые предстоит пройти за трое суток участникам соревнований, – форсирование Сожа. Температура воды + 4ºС, сильнейшее течение в излучине реки. Те, кто не справился на отведенном участке, сейчас сражаются с течением на несколько сот метров ниже.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-21

Вода на самом старте многим спутала все карты (а точнее веревки).

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-24

Алексей Петраченко, участник соревнования (Витебск):
Самое сложное, что течением сносит команду на команду. Мы же не взаимодействуем друг с другом, работаем на время, поэтому мы друг другу мешаем. Веревки перекрещиваются, и мы не можем переправиться.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-27

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-29

Холод и физическая усталость – классика жанра. Промокнуть в начале соревнований большая неприятность. В случае болезни одного медики снимут с дистанции всю команду.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-32

Игорь Желткевич, участник соревнований (Витебск):
Тяжелый этап сейчас на самом деле, потому что лед тонкий, сил много уходит, чтобы залезть на него и проломать. А так более-менее. Вода нормальная.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-35

Первый спасенный – на льду. Следующего по легенде нужно найти в лесистом ущелье и поднять на плоскогорье. В роли скалистых гор – долгострой.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-38

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-40

Что ждет команды впереди, организаторы держат в строжайшем секрете, ведь непредсказуемость не просто условие соревнований, а неотъемлемая часть реальной работы спасателей.

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-43

Меньше 4 часов отдыха в сутки, ледяная вода и «горы». Как проходит чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам-45

# МЧС Беларуси # общество # Александр Добриян # Сергей Новик # Кирилл Пинчук # Алексей Петраченко # Игорь Желткевич # Фотофакт

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