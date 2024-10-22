Жертвами стали 160 белорусов! Преступная группа из Бреста отмыла свыше 4 млн рублей – детали дела
Оперативники Департамента финансовых расследований вышли на четверых жителей Брестской области, которые занимались легализацией украденных телефонными мошенниками денег, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступники разработали целую схему. Задержанные приобретали криптовалюту за похищенные у белорусов деньги. Впоследствии цифровые активы оседали в криптокошельках еще одного участника преступной цепи.
Подробности – в репортаже Глеба Прокофьева.
Сколько всего человек было в группе?
– В группе было всего 4 человека.
Эта схема работала больше двух лет. Под видом инвестиций у доверчивых граждан ее участники выманивали внушительные суммы денег, обещая при этом хороший заработок. Но богатели только сами создатели преступного бизнеса.
Телефонные мошенники из Брестской области выманили у белорусов более 4 млн рублей. Подробности.
Четверо участников мошеннической схемы находятся под стражей. Все они жители Брестской области. У каждого из задержанных была своя роль. Двое работали на иностранных криптобиржах, приобретая цифровую валюту на украденные средства. Еще один открывал картсчета на подставных лиц, общался при необходимости с работниками банков. Был и посредник между этой группой и сотрудниками колл-центра. Пока он на свободе.
Нам поступали деньги от неизвестного гражданина, далее эти денежные средства обменивались на криптовалюту и вечером отправлялись этому же гражданину на его криптокошелек.
Всего на криптобиржах преступная группа отмыла свыше четырех миллионов рублей. Жертвами обмана стали 160 белорусов. За легализацию средств, полученных преступным путем, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Преступники использовали различные меры конспирации. Например, картсчета постоянно менялись, общее количество – несколько сотен. Общались исключительно в мессенджерах. Было и несколько сим-карт, как от отечественных, так и зарубежных мобильных операторов.
Подробности в сюжете.