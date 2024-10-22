Жертвами стали 160 белорусов! Преступная группа из Бреста отмыла свыше 4 млн рублей – детали дела

Оперативники Департамента финансовых расследований вышли на четверых жителей Брестской области, которые занимались легализацией украденных телефонными мошенниками денег, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступники разработали целую схему. Задержанные приобретали криптовалюту за похищенные у белорусов деньги. Впоследствии цифровые активы оседали в криптокошельках еще одного участника преступной цепи.

Сколько всего человек было в группе? – В группе было всего 4 человека.

Эта схема работала больше двух лет. Под видом инвестиций у доверчивых граждан ее участники выманивали внушительные суммы денег, обещая при этом хороший заработок. Но богатели только сами создатели преступного бизнеса.

Четверо участников мошеннической схемы находятся под стражей. Все они жители Брестской области. У каждого из задержанных была своя роль. Двое работали на иностранных криптобиржах, приобретая цифровую валюту на украденные средства. Еще один открывал картсчета на подставных лиц, общался при необходимости с работниками банков. Был и посредник между этой группой и сотрудниками колл-центра. Пока он на свободе.

Нам поступали деньги от неизвестного гражданина, далее эти денежные средства обменивались на криптовалюту и вечером отправлялись этому же гражданину на его криптокошелек.