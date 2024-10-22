В Совете Республики одобрили законопроект, направленный на усиление социальной поддержки ветеранов

Усиливается государственная поддержка ветеранов и людей, пострадавших от войн. Сегодня, 22 октября, на заседании Совета Республики сенаторы единогласно одобрили законопроект, направленный на укрепление социальной защиты данных категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые нововведения предусматривают увеличение надбавки к пенсии для работников, которые обслуживали воинские контингенты Вооруженных Сил СССР за границей. Также расширяются меры поддержки для бывших узников фашистских концлагерей и мест принудительного содержания. Граждане, служившие в Афганистане в 1980-х годах, также получат дополнительные гарантии.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Он был необходим, потому что с 2007 года закон не менялся. Очень важно вовремя и адресно направить такую помощь, в первую очередь, гражданам, нуждающимся в ней. Все пожелания и предложения различных ветеранских организаций и гражданских лиц были отражены в этом законопроекте и также учтены, доработаны с экспертным советом при Совете Республики.

Кроме того, дополнительно усиливаются льготы для ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих. Также законопроект расширяет перечень лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях и госпитализацию.