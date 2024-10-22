В Витебске прошла торжественная отправка призывников в Вооружённые Силы Беларуси

В Беларуси стартовал осенний призыв. Сегодня, 22 октября, около тысячи будущих военнослужащих пополнили элитные подразделения сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. В целом же в октябре-ноябре в стройные ряды Вооруженных Сил Беларуси вольются около 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 150 молодых людей из северного региона отправились в 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду и Минскую военную комендатуру. Это первый эшелон, куда попадают самые мотивированные и крепкие ребята.

Символично, что первая торжественная церемония прошла у мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Это знаковое место для всех жителей региона. И служить в юбилейный год освобождения Беларуси – ответственность двойная. Вокруг границ нашей страны обстановка остается напряженной. Важно сохранить мир и спокойствие. Без пяти минут военнослужащие понимают всю ответственность, которая лежит на их плечах.

Дмитрий Вольфович, военный комиссар Витебской области:

С каждым призывом молодой человек становится более мотивированным, относится с пониманием, с долгом к своему конституционному долгу. Что если не он, то кто другой будет защищать нашу Республику Беларусь. Тем более на границах Беларуси не очень спокойно, что на юге, что на востоке. Поэтому армия у нас стоит на своем месте, на страже нашей безопасности. Служить в десантных войсках – традиция для мужской половины семьи Павловых. Когда-то в 103-ю бригаду призывался отец. Полгода назад провожали старшего сына. Сегодня очередь за младшим. Гордости за своих сыновей – настоящих защитников Родины – не скрывают родители.

Елена Павлова, мама призывника:

В первый раз я волновалась, слезы были. Второй раз тоже волнительное событие для всей нашей семьи.