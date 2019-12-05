Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: То, что в парламенте больше стало женщин – я как-то даже не очень хочу это комментировать. Дело в том, что, к сожалению, в последнее время женщина утрачивает женские черты, как и мужчина – мужские.

Геннадий Давыдько:

Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее. Часто о семье больше думает мужчина, женщина больше думает о политике. Всё, на самом деле, перемешано. Но в данном случае пол не имеет никакого значения.

Потому что: «Женщины – они мягко проголосуют». Да ничего подобного! Ещё могут и пожёстче проголосовать. Или вот там: «Женщины не разбираются в тяжёлой промышленности». Да там есть профессионалы, которые могут мужчине утереть нос в этом.

Потому это и хорошо, замечательно, что представлены все слои, все возраста и представители со всей страны. То есть Палата представителей – это, действительно, представители народа.