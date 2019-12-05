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Давыдько: «Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее»

05 декабря 2019 11:57
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Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Савиных о новом парламенте: «Нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну»

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

Олег Гайдукевич: «Объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны»

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
То, что в парламенте больше стало женщин – я как-то даже не очень хочу это комментировать. Дело в том, что, к сожалению, в последнее время женщина утрачивает женские черты, как и мужчина – мужские.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Но не белоруски.

Давыдько: «Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее»-1

Геннадий Давыдько:
Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее. Часто о семье больше думает мужчина, женщина больше думает о политике. Всё, на самом деле, перемешано. Но в данном случае пол не имеет никакого значения.

Потому что: «Женщины – они мягко проголосуют». Да ничего подобного! Ещё могут и пожёстче проголосовать. Или вот там: «Женщины не разбираются в тяжёлой промышленности». Да там есть профессионалы, которые могут мужчине утереть нос в этом.

Потому это и хорошо, замечательно, что представлены все слои, все возраста и представители со всей страны. То есть Палата представителей – это, действительно, представители народа.

# общество # общество # Геннадий Давыдько

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