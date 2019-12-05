Давыдько: «Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее»

Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Савиных о новом парламенте: «Нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну»
Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»
Олег Гайдукевич: «Объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны»
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
То, что в парламенте больше стало женщин – я как-то даже не очень хочу это комментировать. Дело в том, что, к сожалению, в последнее время женщина утрачивает женские черты, как и мужчина – мужские.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Но не белоруски.