Валентин Елизарьев отметил 50-летие творческой карьеры. Рассказываем, как начинался путь маэстро

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР:

Мне посчастливилось в жизни встретить много хороших людей, хороших артистов, в этом мое большое богатство. Кроме того, у меня в этом городе выросли дети, внуки. И я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом, профессией.