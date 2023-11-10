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Валентин Елизарьев отметил 50-летие творческой карьеры. Рассказываем, как начинался путь маэстро

10 ноября 2023 14:01
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валентин Елизарьев отметил 50-летие творческой карьеры. Рассказываем, как начинался путь маэстро-1

Блуждая по коридорам Большого театра, невозможно не вспомнить легенду белорусского балета Валентина Елизарьева. В 2023 году мастер отметил золотой юбилей творческой деятельности.

Авторский стиль, поэтичность и красота. Спектакли Елизарьева – настоящий праздник жизни.

Валентин Елизарьев отметил 50-летие творческой карьеры. Рассказываем, как начинался путь маэстро-4

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР:
Мне посчастливилось в жизни встретить много хороших людей, хороших артистов, в этом мое большое богатство. Кроме того, у меня в этом городе выросли дети, внуки. И я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом, профессией.

Подробности в видео.

# Балет # общество # Валентин Елизарьев # Вероника Макаревич # Фотофакт

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