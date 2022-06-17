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«Высокорентабельная культура». Сколько прибыли можно получить с урожая рапса?

17 июня 2022 20:03
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Новости Беларуси. Универсальная культура. Рапс – это одно из важнейших масличных растений, его хозяйственное значение возрастает из года в год. С каждым новым сельскохозяйственным сезоном посевные площади под эту культуру увеличиваются, что напрямую говорит о перспективности рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под яровой рапс в Минской области отведено почти 8 500 гектаров земли. Больше всего в Смолевичском районе, Вилейском и Минском.

«Высокорентабельная культура». Сколько прибыли можно получить с урожая рапса?-1

Красота полей с ценной маслянистой культурой. В этом сезоне из-за погоды время цветения рапса сдвинулось, однако молодечненские аграрии утверждают: маслу быть! В сельхозпредприятиях «Городилово» и «Полочаны» под эту культуру выделили около 1 700 гектаров земли.

«Высокорентабельная культура». Сколько прибыли можно получить с урожая рапса?-4

Игнат Игнатов, главный агроном сельхозпредприятия «Городилово»:
Делаем уклон на рапс с точки зрения, во-первых, экономики (цена единицы тонны рапса прогнозируется в этом году до 2 тысяч рублей), второе – предшественник под яровые неплохой. У нас основные две культуры: рапс и зерно.

«Высокорентабельная культура». Сколько прибыли можно получить с урожая рапса?-7

Акцент в хозяйстве на животноводство, а значит, особое значение имеет кормовая база. Рапс как раз входит в число наиболее полезных и питательных культур.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Игнат Игнатов # Юлия Прима # Дмитрий Грамович # Фотофакт

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