«Высокорентабельная культура». Сколько прибыли можно получить с урожая рапса?

Новости Беларуси. Универсальная культура. Рапс – это одно из важнейших масличных растений, его хозяйственное значение возрастает из года в год. С каждым новым сельскохозяйственным сезоном посевные площади под эту культуру увеличиваются, что напрямую говорит о перспективности рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под яровой рапс в Минской области отведено почти 8 500 гектаров земли. Больше всего в Смолевичском районе, Вилейском и Минском.

Красота полей с ценной маслянистой культурой. В этом сезоне из-за погоды время цветения рапса сдвинулось, однако молодечненские аграрии утверждают: маслу быть! В сельхозпредприятиях «Городилово» и «Полочаны» под эту культуру выделили около 1 700 гектаров земли.

Игнат Игнатов, главный агроном сельхозпредприятия «Городилово»:

Делаем уклон на рапс с точки зрения, во-первых, экономики (цена единицы тонны рапса прогнозируется в этом году до 2 тысяч рублей), второе – предшественник под яровые неплохой. У нас основные две культуры: рапс и зерно.