Александр Лукашенко: «Разберёмся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с журналистами и прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных уличных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства признался, что эта ночь выдалась неспокойной. Однако к массовым беспорядкам правоохранители были готовы и удержали ситуацию под контролем.
Не можем не спросить про выборы Президента. Вернее, даже не про саму кампанию, а про то, что за ней последовало – ночные события, беспорядки, столкновения. Скажите, что это было?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Собирая по крупицам информацию накануне, мы видели, что может быть. Конечно, это не то, что хотелось. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были и промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят. Сегодня буквально по одному нюансу – мне утром доложили – по одному разговору мы видим «кукловодов».
Вот одна из линий этих «кукловодов» – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать: выводите людей на улицу и «ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти». То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80 % голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды.
Надо отдать должное местным нашим, они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. Ну и те сейчас то ли запрещают им вести эти переговоры… В общем, пытаются управлять этим процессом из-за рубежа.
Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки.
Поэтому то, о чем я говорил – это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, а родителям, в третий раз говорю, посмотреть, где их чада. Чтобы не было потом больно, чтобы мы не ахали и не охали. Разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Разберемся с каждым. Я думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении и поймут, что они просто жгут под своими ногами землю.
Допустить этого мы не можем, поэтому ответ будет адекватный: страну разорвать мы не позволим.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ответ на любые провокационные действия будет незамедлительным.