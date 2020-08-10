Александр Лукашенко: «Разберёмся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки»

Не можем не спросить про выборы Президента. Вернее, даже не про саму кампанию, а про то, что за ней последовало – ночные события, беспорядки, столкновения. Скажите, что это было?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Собирая по крупицам информацию накануне, мы видели, что может быть. Конечно, это не то, что хотелось. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были и промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят. Сегодня буквально по одному нюансу – мне утром доложили – по одному разговору мы видим «кукловодов».

Вот одна из линий этих «кукловодов» – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать: выводите людей на улицу и «ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти». То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80 % голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды.

Надо отдать должное местным нашим, они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. Ну и те сейчас то ли запрещают им вести эти переговоры… В общем, пытаются управлять этим процессом из-за рубежа.