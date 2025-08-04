Три матча, три уверенных победы. «Динамо-Шинник» выиграл домашний предсезонный турнир, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительной встрече исполнители Евгения Летова взяли верх над «Стальными лисами». В первом периоде отличился Яценко. Следующего точного броска пришлось ждать долго. Ближе к концу встречи россиян огорчили Лозовский и Лахнов. Однако свои владения оставить в неприкосновенности не получилось. Финальный результат – 3:1. До этого «бобры» легко справились с «Тайфуном» и «Крыльями Советов» – оба раза по 5:1.