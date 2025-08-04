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«Динамо-Шинник» выиграл домашний предсезонный турнир

04 августа 2025 11:32
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Три матча, три уверенных победы. «Динамо-Шинник» выиграл домашний предсезонный турнир, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В заключительной встрече исполнители Евгения Летова взяли верх над «Стальными лисами». В первом периоде отличился Яценко. Следующего точного броска пришлось ждать долго. Ближе к концу встречи россиян огорчили Лозовский и Лахнов. Однако свои владения оставить в неприкосновенности не получилось. Финальный результат – 3:1. До этого «бобры» легко справились с «Тайфуном» и «Крыльями Советов» – оба раза по 5:1.

# Хоккей # Хоккей Беларуси # ХК «Динамо-Шинник»

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