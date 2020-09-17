Алексей Дюбенков о хасидах на границе: ведут себя нормально, культурно, всё понимают и только благодарят Беларусь
Новости Беларуси. Четвертые сутки больше тысячи паломников-хасидов ждут разрешения на пересечение украинской границы у пункта пропуска «Новая Гута», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ортодоксальные евреи из разных стран, среди которых около 200 детей, буквально застряли в пограничной зоне.
Паломники направлялись в украинский город Умань, чтобы встретить иудейский Новый год на своей святыне – могиле пророка. Однако въезд в Украину для иностранцев закрыт из-за роста случаев коронавируса.
Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить максимальный комфорт для людей, попавших в экстремальные условия. В приграничной зоне развернут палаточный городок, налажено водоснабжение и вывоз мусора, установлены биотуалеты, организована работа автолавки. Также решен вопрос по доставке кошерной пищи.
Мойша Каплан, паломник (Израиль):
Белорусы очень светлые люди с открытой улыбкой. Хочу сказать всем белорусским людям большое спасибо за помощь нам в этой ситуации. Да, большое спасибо!
Алексей Дюбенков, официальный представитель Гомельской пограничной группы:
Данные граждане закон Республики Беларусь о государственной границе либо другое законодательство Республики Беларусь не нарушают. Ведут себя нормально, культурно, все понимают и только благодарят Республику Беларусь за оказанное им содействие.
Пребывание паломников в нашей стране – изначально на контроле Президента. Александр Лукашенко поручил оказать всю необходимую помощь. Кроме того, белорусское правительство получило задание провести переговоры с украинской стороной о предоставлении паломникам зеленого коридора до святых мест в Умани. Однако, как официально уведомила украинская сторона, пункт пропуска «Новые Яриловичи» будет закрыт для въезда граждан и грузоперевозчиков до 27 сентября.