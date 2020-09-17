Алексей Дюбенков о хасидах на границе: ведут себя нормально, культурно, всё понимают и только благодарят Беларусь

Новости Беларуси. Четвертые сутки больше тысячи паломников-хасидов ждут разрешения на пересечение украинской границы у пункта пропуска «Новая Гута», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ортодоксальные евреи из разных стран, среди которых около 200 детей, буквально застряли в пограничной зоне.

Паломники направлялись в украинский город Умань, чтобы встретить иудейский Новый год на своей святыне – могиле пророка. Однако въезд в Украину для иностранцев закрыт из-за роста случаев коронавируса.

Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить максимальный комфорт для людей, попавших в экстремальные условия. В приграничной зоне развернут палаточный городок, налажено водоснабжение и вывоз мусора, установлены биотуалеты, организована работа автолавки. Также решен вопрос по доставке кошерной пищи.

Мойша Каплан, паломник (Израиль):

Белорусы очень светлые люди с открытой улыбкой. Хочу сказать всем белорусским людям большое спасибо за помощь нам в этой ситуации. Да, большое спасибо!

Алексей Дюбенков, официальный представитель Гомельской пограничной группы:

Данные граждане закон Республики Беларусь о государственной границе либо другое законодательство Республики Беларусь не нарушают. Ведут себя нормально, культурно, все понимают и только благодарят Республику Беларусь за оказанное им содействие.