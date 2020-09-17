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Расклеивал листовки с призывом к «народному сбору». В Могилёве задержан 21-летний правонарушитель

17 сентября 2020 07:14
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции продолжают выявлять нарушителей правопорядка. Так, в Могилеве 21-летний парень распечатал листовки с призывами к жителям города каждое воскресенье приходить на так называемый «народный сбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расклеивал листовки с призывом к «народному сбору». В Могилёве задержан 21-летний правонарушитель-1

Ночью, предварительно выпив спиртного, он вышел на улицу и стал их расклеивать. Молодого человека задержали с поличным. В отношении него составлены протоколы за появление в общественном месте в пьяном виде и нарушение порядка организации массовых мероприятий.

Расклеивал листовки с призывом к «народному сбору». В Могилёве задержан 21-летний правонарушитель-4

Медосвидетельствование показало в крови активиста около 2 промилле. Протрезвев, парень вину признал и самостоятельно ликвидировал последствия своего творчества.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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