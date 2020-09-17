Расклеивал листовки с призывом к «народному сбору». В Могилёве задержан 21-летний правонарушитель

Новости Беларуси. Сотрудники милиции продолжают выявлять нарушителей правопорядка. Так, в Могилеве 21-летний парень распечатал листовки с призывами к жителям города каждое воскресенье приходить на так называемый «народный сбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью, предварительно выпив спиртного, он вышел на улицу и стал их расклеивать. Молодого человека задержали с поличным. В отношении него составлены протоколы за появление в общественном месте в пьяном виде и нарушение порядка организации массовых мероприятий.