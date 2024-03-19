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«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ

19 марта 2024 17:16
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Погрузиться в прошлое и увидеть все ужасы войны. Патриотический арт-проект «Линия памяти. Код войны» сегодня, 19 марта, смогли оценить учащиеся из Брестской области. Площадкой для просмотра стал университет культуры и искусств. Напомним, именно педагоги учреждения стали инициаторами спектакля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ-1

В постановке сплелись актерская игра, музыка, танец. Объединив все творческие жанры, авторы смогли передать боль, страх и ужасы войны. В концерте-спектакле задействованы преподаватели и студенты кафедры хореографии университета, а еще любительские детские коллективы. Всего – более 60 человек. Продолжительность постановки – 45 минут. Но за это время пролетает целая жизнь.

«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ-4

Мария Шашкова, учащаяся гимназии Рогачева:
Я участница эпизода «Трех сестер». Их уже забрали на донорство, разлучили во время войны, они потерялись и не нашли друг друга. Нужно пережить, какой это был страх, и показать людям, как жили во время войны.

«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это сделано руками не только режиссера, но и мыслями, эмоциями, пластикой, движениями наших детей. Детей, которые не только профессионально учатся в нашем университете культуры, но и которые занимаются творчеством и приехали из разных уголков нашей страны. То, что они рассказали эту правду о войне, и ключевое слово «нет войне» – вы видите, как дети воспринимали эмоционально. Это лишний раз подтверждает, что память о той трагедии будет вечно жить в наших сердцах, в наших умах.

«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ-10

Задумка сделать проект на тему Великой Отечественной войны появилась в 2023 году. Реализовать идею удалось за счет гранта Президента. Премьера состоялась в апреле. За год постановку уже увидели тысячи ребят из Брестской, Минской и Могилевской областей.

20 марта на концерте-спектакле ждут учащихся Витебского региона.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Петришенко # Новости Минска и Минской области

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