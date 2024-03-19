«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ

Погрузиться в прошлое и увидеть все ужасы войны. Патриотический арт-проект «Линия памяти. Код войны» сегодня, 19 марта, смогли оценить учащиеся из Брестской области. Площадкой для просмотра стал университет культуры и искусств. Напомним, именно педагоги учреждения стали инициаторами спектакля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В постановке сплелись актерская игра, музыка, танец. Объединив все творческие жанры, авторы смогли передать боль, страх и ужасы войны. В концерте-спектакле задействованы преподаватели и студенты кафедры хореографии университета, а еще любительские детские коллективы. Всего – более 60 человек. Продолжительность постановки – 45 минут. Но за это время пролетает целая жизнь.

Мария Шашкова, учащаяся гимназии Рогачева:

Я участница эпизода «Трех сестер». Их уже забрали на донорство, разлучили во время войны, они потерялись и не нашли друг друга. Нужно пережить, какой это был страх, и показать людям, как жили во время войны.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это сделано руками не только режиссера, но и мыслями, эмоциями, пластикой, движениями наших детей. Детей, которые не только профессионально учатся в нашем университете культуры, но и которые занимаются творчеством и приехали из разных уголков нашей страны. То, что они рассказали эту правду о войне, и ключевое слово «нет войне» – вы видите, как дети воспринимали эмоционально. Это лишний раз подтверждает, что память о той трагедии будет вечно жить в наших сердцах, в наших умах.