В Беларуси сократилось число преступлений с участием несовершеннолетних. Это прокомментировал Игорь Петришенко

Новости Беларуси. В Беларуси число преступлений с участием несовершеннолетних снизилось больше чем на 11 %. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси число преступлений с участием несовершеннолетних снизилось больше чем на 11 %. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со сводки правонарушений, совершенных подростками за девять месяцев 2021 года, началась онлайн-встреча Комиссии по делам несовершеннолетних во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. Как он отметил, тенденция к снижению уровня преступности отмечается в том числе и по тяжким преступлениям и кражам.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сегодня с учетом либерализации нашего законодательства о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних будем рассматривать и вырабатывать дополнительный комплекс мероприятий, который должен в определенной мере откорректировать работу Комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы больше внимания сконцентрировать на профилактической, разъяснительной работе. То есть еще в большей мере активизировать нашу деятельность, чтобы уберечь наших подростков от совершения как административных правонарушений, так, конечно же, и от преступлений. Поэтому весь этот комплекс мер мы будем рассматривать. Мы будем также обсуждать вопросы совершенствования и адаптирования нормативной правовой базы, в том числе положения Комиссии по делам несовершеннолетних, с сегодняшними реалиями и приведением в соответствии с теми нормативными актами, которые были приняты в последнее время. Это изменение в Кодексе об административных правонарушениях и, конечно же, наш ключевой закон о профилактике безнадзорности и исключении правонарушений среди несовершеннолетних.
В центре внимания остается работа по противодействию незаконному обороту наркотиков. Тем более что количество таких преступлений за последнее время возросло. В целом в стране сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация с детской преступностью – это результат активного взаимодействия всех заинтересованных ведомств.