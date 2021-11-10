В Беларуси сократилось число преступлений с участием несовершеннолетних. Это прокомментировал Игорь Петришенко

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сегодня с учетом либерализации нашего законодательства о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних будем рассматривать и вырабатывать дополнительный комплекс мероприятий, который должен в определенной мере откорректировать работу Комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы больше внимания сконцентрировать на профилактической, разъяснительной работе. То есть еще в большей мере активизировать нашу деятельность, чтобы уберечь наших подростков от совершения как административных правонарушений, так, конечно же, и от преступлений. Поэтому весь этот комплекс мер мы будем рассматривать. Мы будем также обсуждать вопросы совершенствования и адаптирования нормативной правовой базы, в том числе положения Комиссии по делам несовершеннолетних, с сегодняшними реалиями и приведением в соответствии с теми нормативными актами, которые были приняты в последнее время. Это изменение в Кодексе об административных правонарушениях и, конечно же, наш ключевой закон о профилактике безнадзорности и исключении правонарушений среди несовершеннолетних.