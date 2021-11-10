От этих собак в восторге сама Елизавета II. Побывали в питомнике корги и узнали всё об очаровательных питомцах

Лисьи ушки, короткие ножки, мультяшная мордашка. Неудивительно, что от корги сама Елизавета II в восторге. Пушистые миниатюрки из семейства овчарок. На Британские острова их предки попали еще с кельтами и викингами. Работали в Уэльсе пастушками, нянчились с фермерскими детьми. Испокон веков преданно служили хозяину.

Анна Лазаревич, заводчица вельш-корги:

Есть легенда, что эти собаки были дарованы эльфами, и вот эта небольшая белая отметина, как седло, что на них катались феи. Первый раз увидела корги в 2001-2002 году, когда начала выставлять своих шотландских терьеров. Честно говоря, сразу меня эта собака совершенно не впечатлила: какая-то странная чебурашка на коротких ножках, почему-то постоянно выигрывает. А потом ко мне приехали две корги на несколько дней в гостиницу. Эти корги принадлежали Свято-Елисаветинскому монастырю. И я влюбилась в одну из них.

Теперь Анна Лазаревич воспитывает правнучек той самой Каси. Детскую мечту о щенке воплотила в племенной питомник. Ее сладкие коржики разлетаются от Америки до Азии. Крепкие, умные, активные – идеально вписываются в жизнь большого города. Сегодня в нашем объективе разновидность породы пемброк, а есть еще кардиган. Различаются не только по окраске, размерам, но и повадкам.

Анна Лазаревич:

Пемброк, конечно, кипиш поднимет, погавкает, но в целом они настолько дружелюбны. Я всегда говорю, что за кусочек колбаски они не только покажут, где вы храните деньги, но и помогут их выносить. Кардиган – более закрытая, внутрисемейная охранная собака. Если пемброк, рубаха-парень, будет бежать и кричать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, кардиган с таким ленинским прищуром на вас посмотрит: мы вообще знакомы? Он такой собака-подозревака.

Кареглазые компаньоны легко уживаются со всеми членами семьи и братьями меньшими. Обожают детей и абсолютно не злопамятны. Отлично поддаются дрессуре и даже могут подпеть с вами любимый хит. Интуиция – их конек. Сканируют настроение людей. Знают, когда выдержать дистанцию, а когда можно зацеловать.

Анна Лазаревич:

Допустим, если у вас есть пожилая кошка и тут вдруг появился конкурент, конечно, она будет недовольна. Корги при этом очень настойчиво будет пытаться с ней дружить, но если пару раз получит по лицу когтистой лапой, то немножечко пыл свой поумерит. Если в доме совсем маленькие дети, лет до 3-4, то задача родителей – проследить, чтобы ребенок не нанес щенку ущерба и увечий. Это не кошка, ее нельзя отпустить и сбросить на пол, обязательно нужно наклониться аккуратно и поставить собаку, иначе это чревато травмами.

Собаки-улыбаки любят плотно покушать. Родителям нужно быть сильнее и знать меру. Сбалансированное питание: натуралка плюс корм и витамины – идеальный вариант. Но если вы скормили на площадке пару сосисок, ужин придется урезать. Лишние килограммы – враг здоровью. А вот уличные променады – то, что доктор прописал.

Анна Лазаревич:

Они за любой кипиш, кроме голодовки, могут гулять, могут не гулять. То есть хотите вы сегодня дома полежать возле телевизора, она с удовольствием полежит с вами. Меньше часа в день выгул для такой собаки будет недостаточен, и потом не обижайтесь, если этот маленький замечательный щеночек будет громить вам квартиру. Ваша задача, особенно растущего щенка, на прогулках утомлять, чтобы дома не было желания вредить. Даже пробежка 5-10 км в небыстром темпе корги вполне под силу.

Особого ухода корги не требуют. Ноготочки, обработка от клещей, прививка раз в год. Единственный минус – шерстепад. Их нужно постоянно вычесывать. Но пылесос спасает ситуацию. Если же вы решились купить породистый комочек счастья, знайте: удовольствие не из дешевых и внимательно посмотрите на внешность. Щенок должен быть толстым, упитанным, блестящим, с чистыми глазами и ушами. Если же он вызывает жалость, оставьте заводчикам. Экономия выйдет боком у ветеринара.

Анна Лазаревич:

Оформление документов в клубе стоит 25 рублей на одного щенка. Все остальное в цене собаки – это цена ее выращивания, содержания, выращивание ее родителей и оплата труда заводчика. Это такая же работа – бессонные ночи, социализация первичная. Эти щенки первый раз в этом месте. Они себя абсолютно адекватно ведут, они не шарахаются от чужих людей. Серьезная племенная работа, международные выставки от России до Голландии – коржиный мир дарит крылья заводчику. Без приключений не обходится.