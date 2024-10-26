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Президент – журналисту ВВС: я никогда не говорил, что Беларусь заинтересована в ухудшении отношений с Западом

26 октября 2024 13:32
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Журналиста НТВ интересовала тема недавних переговоров нашего Президента с представителями западных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ответил на вопрос журналиста НТВ об урегулировании украинского кризиса.

Как ранее отмечал президент в интервью ВВС, они длились порядка 4 часов. Обсудили многое, и во многом собеседники согласились с Александром Лукашенко, например, касательно санкций и зачастую их абсурдного содержания.

Президент – журналисту ВВС: я никогда не говорил, что Беларусь заинтересована в ухудшении отношений с Западом-2

Значит ли это, что вы заинтересованы в улучшении отношений с Западом? 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Послушайте, я никогда не говорил о том, что мы заинтересованы в ухудшении отношений с Западом. Это вы выбрали этот путь. Вы начали против нас санкции. Причину можно придумать, если есть желание. Цель поставлена. Причин можно найти кучу. Никак не на пустом месте. Вот я не вижу младшего сына своего. Вы зачем против него санкции ввели? Он в чем виноват? Я, кстати, вот этим людям с Запада задавал вопрос. Они опустили голос и сказали: ну это безумство.

Несмотря на агрессивные заявления в адрес Беларуси, которые отчасти являются игрой на публику, коллективный Запад идет на контакт. 

Как в этом отношении обстоят дела с Украиной – у белорусского лидера поинтересовался журналист НТВ – полный ответ Александра Лукашенко покажем в нашем вечернем эфире в 19:30.

# Интервью Александра Лукашенко

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