Президент – журналисту ВВС: я никогда не говорил, что Беларусь заинтересована в ухудшении отношений с Западом

Как ранее отмечал президент в интервью ВВС, они длились порядка 4 часов. Обсудили многое, и во многом собеседники согласились с Александром Лукашенко, например, касательно санкций и зачастую их абсурдного содержания.

Значит ли это, что вы заинтересованы в улучшении отношений с Западом?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Послушайте, я никогда не говорил о том, что мы заинтересованы в ухудшении отношений с Западом. Это вы выбрали этот путь. Вы начали против нас санкции. Причину можно придумать, если есть желание. Цель поставлена. Причин можно найти кучу. Никак не на пустом месте. Вот я не вижу младшего сына своего. Вы зачем против него санкции ввели? Он в чем виноват? Я, кстати, вот этим людям с Запада задавал вопрос. Они опустили голос и сказали: ну это безумство.

Несмотря на агрессивные заявления в адрес Беларуси, которые отчасти являются игрой на публику, коллективный Запад идет на контакт.