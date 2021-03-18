Будет работать над развитием китайской народной медицины. В «Великом камне» зарегистрирован новый резидент

Новости Беларуси. В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 18 марта зарегистрирован новый резидент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта биотехнологическая компания, которая будет работать над развитием китайской народной медицины. Она давно признана во всем мире, ценится своей многовековой практикой и эффективностью. Тандем Беларуси и Китая откроет новые тренды для промышленных кластеров парка и придаст новый импульс практическому сотрудничеству в области медицины и здравоохранения.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Направление востребовано здесь и сейчас, в том числе те планируемые выпуски этих лекарственных средств, добавок, которые основаны именно на экологически чистом природном материале, который в том числе собирается и формируется в Китае. Будет востребовано, думаю, с пользой для лечения и помощи в лечении коронавируса и других, простудных заболеваний, гриппа, от астмы.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

К нам приходит традиционная китайская медицина, которую мы по большому счету довольно-таки неплохо знаем. Медицина, которая основана на традициях, на растительном сырье, нами только приветствуется. Конечно, будет проведен комплекс регистрационных мероприятий, валидация и так далее.