Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме

«Цензура на подвиг: что стоит за ограничениями кинопоказа документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» на YouTube. Сложившуюся скандальную ситуацию вокруг ленты 18 марта обсудят эксперты в Москве. К дискуссии в формате онлайн подключатся и белорусские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят его создатели, «Ржев. 500 дней в огне» прежде всего о тех, кто участвовал в том сражении – о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил в этой «мясорубке».

Сюжет раскрывает события одной из самых крупных битв Великой Отечественной войны, в которой погибло более миллиона воинов, а также об истории возведения Ржевского мемориала советскому солдату. Напомним, в его торжественном открытии летом 2020 года принимали участие президенты Беларуси и России. Проект был реализован на народные пожертвования и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Это знаковое событие, как становой хребет. Разрушить его, и страна развалится.

Летом 2020 года в Ржевском районе Тверской области был открыт памятник павшим в боях подо Ржевом.

Пришла эта идея с журавлями. Мы поняли, что это именно так и не иначе. Так он и должен выглядеть.

Уникальный проект Союзного государства, который не позволит нам забыть.

Ржев – он объективно был удобным плацдармом для последующего наступления на Москву.

Мне отец начал говорить о том, что его приглашают во Ржев. Он был молодым парнем, которых посадили на эти кукурузники. 19 лет ему было. Он говорит: «Когда я увидел, что творится на земле… Это что-то невероятное, жуткое».

Почему Сталин единственный раз выезжал на передовую именно во Ржев?

Когда появилась такая возможность, он просто решил сам посмотреть, что это за проклятый богом город Ржев.

И почему Ржев обошелся ценой в 1 миллион 324 тысячи жизней советских солдат.

Она была красная от крови. Мы там несколько раз наступали, потом обратно переходили, потом опять.

Люди делали невозможное.

Увидеть, чтобы помнить.