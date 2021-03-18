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Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме

18 марта 2021 09:30
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«Цензура на подвиг: что стоит за ограничениями кинопоказа документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» на YouTube. Сложившуюся скандальную ситуацию вокруг ленты 18 марта обсудят эксперты в Москве. К дискуссии в формате онлайн подключатся и белорусские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как говорят его создатели, «Ржев. 500 дней в огне» прежде всего о тех, кто участвовал в том сражении – о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил в этой «мясорубке».  

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-1

Сюжет раскрывает события одной из самых крупных битв Великой Отечественной войны, в которой погибло более миллиона воинов, а также об истории возведения Ржевского мемориала советскому солдату. Напомним, в его торжественном открытии летом 2020 года принимали участие президенты Беларуси и России. Проект был реализован на народные пожертвования и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.  

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-4

Это знаковое событие, как становой хребет. Разрушить его, и страна развалится.

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-7

Летом 2020 года в Ржевском районе Тверской области был открыт памятник павшим в боях подо Ржевом.  

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-10

Пришла эта идея с журавлями. Мы поняли, что это именно так и не иначе. Так он и должен выглядеть.  

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-13

Уникальный проект Союзного государства, который не позволит нам забыть.  

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-16

Ржев – он объективно был удобным плацдармом для последующего наступления на Москву.

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-19

Мне отец начал говорить о том, что его приглашают во Ржев. Он был молодым парнем, которых посадили на эти кукурузники. 19 лет ему было. Он говорит: «Когда я увидел, что творится на земле… Это что-то невероятное, жуткое».

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-22

Почему Сталин единственный раз выезжал на передовую именно во Ржев? 

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-25

Когда появилась такая возможность, он просто решил сам посмотреть, что это за проклятый богом город Ржев.

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-28

И почему Ржев обошелся ценой в 1 миллион 324 тысячи жизней советских солдат.  

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-31

Она была красная от крови. Мы там несколько раз наступали, потом обратно переходили, потом опять.

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-34

Люди делали невозможное.

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-37

Увидеть, чтобы помнить.

Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме-40

Ржевская мясорубка, ржевская прорва.

Документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне». В нашей стране нашумевшая лента уже сегодня будет доступна широкому кругу зрителей. В 18:35 фильм покажет телеканал РТР-Беларусь, в пятницу вечером – СТВ.   

# История # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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