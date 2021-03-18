Сам Сталин решил посмотреть, что за проклятый богом город. Подробности событий во Ржеве рассказали в документальном фильме
«Цензура на подвиг: что стоит за ограничениями кинопоказа документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» на YouTube. Сложившуюся скандальную ситуацию вокруг ленты 18 марта обсудят эксперты в Москве. К дискуссии в формате онлайн подключатся и белорусские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как говорят его создатели, «Ржев. 500 дней в огне» прежде всего о тех, кто участвовал в том сражении – о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил в этой «мясорубке».
Сюжет раскрывает события одной из самых крупных битв Великой Отечественной войны, в которой погибло более миллиона воинов, а также об истории возведения Ржевского мемориала советскому солдату. Напомним, в его торжественном открытии летом 2020 года принимали участие президенты Беларуси и России. Проект был реализован на народные пожертвования и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.
Это знаковое событие, как становой хребет. Разрушить его, и страна развалится.
Летом 2020 года в Ржевском районе Тверской области был открыт памятник павшим в боях подо Ржевом.
Пришла эта идея с журавлями. Мы поняли, что это именно так и не иначе. Так он и должен выглядеть.
Уникальный проект Союзного государства, который не позволит нам забыть.
Ржев – он объективно был удобным плацдармом для последующего наступления на Москву.
Мне отец начал говорить о том, что его приглашают во Ржев. Он был молодым парнем, которых посадили на эти кукурузники. 19 лет ему было. Он говорит: «Когда я увидел, что творится на земле… Это что-то невероятное, жуткое».
Почему Сталин единственный раз выезжал на передовую именно во Ржев?
Когда появилась такая возможность, он просто решил сам посмотреть, что это за проклятый богом город Ржев.
И почему Ржев обошелся ценой в 1 миллион 324 тысячи жизней советских солдат.
Она была красная от крови. Мы там несколько раз наступали, потом обратно переходили, потом опять.
Ржевская мясорубка, ржевская прорва.
Документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне». В нашей стране нашумевшая лента уже сегодня будет доступна широкому кругу зрителей. В 18:35 фильм покажет телеканал РТР-Беларусь, в пятницу вечером – СТВ.