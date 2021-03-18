Александр Лукашенко: необходима корректировка по всем направлениям – уголовного, трудового и прочего законодательства

Новости Беларуси. Совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка обсуждается 18 марта на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что полтора месяца назад уже обсуждались вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям – уголовного, трудового и прочего законодательства. Речь не должна идти только о закручивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления.

Объективная основа для совершенствования законодательства – запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране, отметил Александр Лукашенко. При этом требование Президента остается неизменным: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

После состоявшегося ранее совещания в сжатые сроки в парламенте, Администрации Президента, Государственном секретариате Совета безопасности и других ведомствах подготовлено около десяти законопроектов. Как отметил глава государства, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.

В качестве примера оперативности по изменению законодательства Александр Лукашенко привел Российскую Федерацию.

Александр Лукашенко:

На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно.

Президент упомянул принятие закона по противодействию героизации нацизма.

Александр Лукашенко:

Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?