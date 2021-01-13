Алексей Дзермант: «На любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства»

Новости Беларуси. Тема журналистики стала основной в очередной серии «Тайных пружин политики» Григория Азаренка. Современный мир вообще не способствует критически относиться к потребляемой информации Григорий Азаренок:

Если возвращаться к современной журналистике, Вадим Францевич сказал, что технологии очень много решают. Но такого сильного уровня промывания мозгов мы, наверное, не видели никогда, как они сумели в этом году просто взвинтить население, просто довести его до исступления, до истерики. Вот что это за технологии? Это уже какое-то жречество даже, наверное.

Алексей Дзермант, философ, политолог:

Ну да. Можно рассуждать про некие психологические или метафизические практики воздействия на людей. Вы понимаете, современный мир вообще не способствует, не располагает рефлексировать, критически относиться к потребляемой информации. Ее слишком много. Для того, чтобы ее проверить, нужно иметь некий багаж знаний. То есть образование и получение знаний упрощается у людей, когда они видят фейки, маркеры не срабатывают в мозгу, что это фейк, это не соответствует истории, каким-то иным наукам. И очень легко выводить в сферу, когда отключается вот эта рефлексивная способность мозга. И уже загружать туда все, что угодно. На самом деле ничего здесь нового нет. Просто технические средства появились новые, когда доступ к сознанию каждого человека возможен через телефон. У каждого есть телефон, там вот это приложение, Telegram, например. И все, ты уже цепляешь какие-то события, как правило, яркие, скандальные, преступления или что-то такое. Люди, как мухи, на это реагируют. А дальше уже ты меняешь просто содержание и в сознание вкладываешь то, что тебе нужно. Но это, конечно же, тоже не изобретение современного мира, просто инструмент современный появился. «Обычные сектантские технологии на самом деле» Григорий Азаренок:

Ну как получается не просто дезинформировать, не просто внушать людям ложь, но управлять ими, по призыву Telegram-канала люди начинали по всей стране где-то сжигать чучела, где-то танцевать, водить хороводы, где-то, понятно, выходить на массовые акции. Журналисты на стримах, которые буквально их координируют и так далее. То есть это уже средство управления поведением.

Алексей Дзермант:

Да, но тут опять же если вспомнить древние технологии, то секты так обычно и создавались. Есть некий гуру, создающий смыслы, есть ядро, там сотники, руководители, которые распространяют это все. Ну а есть люди, толпа, которых изначально цепляют чем-то ярким, а потом уже отключают все иные каналы информирования, чтобы у них не возникало вот этого диссонанса, верили только в одно. Ну и дальше накрутка просто массы. Но обычные сектантские технологии на самом деле. «Запад долго учился, как тонко манипулировать и политической системой» Григорий Азаренок:

Алексей, нам как пример всегда приводят Запад, западную цивилизацию, не понимая, что там уровень манипуляцией населения, наверное, доведен до такого совершенства, что люди даже не подозревают, как ими манипулируют. И мы это сейчас видим по США, по тому страшному кризису, который там разродился. И там журналисты для «трампистов» на уровне просто каких-то предметов ненависти, на уровне Сатаны. Потому что они их ненавидят. Скажите, как вы это видите на Западе, они же нам как эталон преподносятся.

Алексей Дзермант:

Вы знаете, Запад долго учился, как тонко манипулировать и политической системой (эти все партии и СМИ как отражение политической борьбы достаточно долго формировались). Им нужно было что – создать, с одной стороны, устойчивую систему, с другой стороны, социальные лифты, чтобы выпускать пар, когда накапливается недовольство, и создавать иллюзию, что плюрализм мнений и эта партийность присутствуют в публичном поле. Но если разбираться дальше, то мы увидим, что, допустим, мнения или политические движения, которые претендуют на пересмотр статус-кво (как тот же Трамп или правые/левые скептики в Евросоюзе). Они их либо покупают и вводят в систему, либо полностью исключают из информационного пространства. Григорий Азаренок:

Они мочили Трампа методично пять лет.

«На любую партию, любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства» Алексей Дзермант:

Наклеивают ярлыки. На любую партию, любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства. Там происходит это более тонко, но достаточно жестко. Если ты попадаешь в категорию несистемных политиков, то фактически даже президента США можно отключить от соцсетей, уничтожить его поддержку в собственной партии, а дальше начать уничтожать его социальную базу, что сейчас и будет в Америке происходить, скорее всего. «Я вижу позитив в том, что наше гражданское общество пробудилось» Григорий Азаренок:

Попрошу вас назвать способы защиты информационного пространства, адекватного противодействия. Вадим Францевич призывает к более благородному решению вопроса, я за смерш. Алексей, а вы как?