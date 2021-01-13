Алексей Дзермант: «На любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства»
Новости Беларуси. Тема журналистики стала основной в очередной серии «Тайных пружин политики» Григория Азаренка.
Современный мир вообще не способствует критически относиться к потребляемой информации
Григорий Азаренок:
Если возвращаться к современной журналистике, Вадим Францевич сказал, что технологии очень много решают. Но такого сильного уровня промывания мозгов мы, наверное, не видели никогда, как они сумели в этом году просто взвинтить население, просто довести его до исступления, до истерики. Вот что это за технологии? Это уже какое-то жречество даже, наверное.
Алексей Дзермант, философ, политолог:
Ну да. Можно рассуждать про некие психологические или метафизические практики воздействия на людей. Вы понимаете, современный мир вообще не способствует, не располагает рефлексировать, критически относиться к потребляемой информации. Ее слишком много. Для того, чтобы ее проверить, нужно иметь некий багаж знаний. То есть образование и получение знаний упрощается у людей, когда они видят фейки, маркеры не срабатывают в мозгу, что это фейк, это не соответствует истории, каким-то иным наукам. И очень легко выводить в сферу, когда отключается вот эта рефлексивная способность мозга. И уже загружать туда все, что угодно. На самом деле ничего здесь нового нет. Просто технические средства появились новые, когда доступ к сознанию каждого человека возможен через телефон. У каждого есть телефон, там вот это приложение, Telegram, например. И все, ты уже цепляешь какие-то события, как правило, яркие, скандальные, преступления или что-то такое. Люди, как мухи, на это реагируют. А дальше уже ты меняешь просто содержание и в сознание вкладываешь то, что тебе нужно. Но это, конечно же, тоже не изобретение современного мира, просто инструмент современный появился.
«Обычные сектантские технологии на самом деле»
Григорий Азаренок:
Ну как получается не просто дезинформировать, не просто внушать людям ложь, но управлять ими, по призыву Telegram-канала люди начинали по всей стране где-то сжигать чучела, где-то танцевать, водить хороводы, где-то, понятно, выходить на массовые акции. Журналисты на стримах, которые буквально их координируют и так далее. То есть это уже средство управления поведением.
Алексей Дзермант:
Да, но тут опять же если вспомнить древние технологии, то секты так обычно и создавались. Есть некий гуру, создающий смыслы, есть ядро, там сотники, руководители, которые распространяют это все. Ну а есть люди, толпа, которых изначально цепляют чем-то ярким, а потом уже отключают все иные каналы информирования, чтобы у них не возникало вот этого диссонанса, верили только в одно. Ну и дальше накрутка просто массы. Но обычные сектантские технологии на самом деле.
«Запад долго учился, как тонко манипулировать и политической системой»
Григорий Азаренок:
Алексей, нам как пример всегда приводят Запад, западную цивилизацию, не понимая, что там уровень манипуляцией населения, наверное, доведен до такого совершенства, что люди даже не подозревают, как ими манипулируют. И мы это сейчас видим по США, по тому страшному кризису, который там разродился. И там журналисты для «трампистов» на уровне просто каких-то предметов ненависти, на уровне Сатаны. Потому что они их ненавидят. Скажите, как вы это видите на Западе, они же нам как эталон преподносятся.
Алексей Дзермант:
Вы знаете, Запад долго учился, как тонко манипулировать и политической системой (эти все партии и СМИ как отражение политической борьбы достаточно долго формировались). Им нужно было что – создать, с одной стороны, устойчивую систему, с другой стороны, социальные лифты, чтобы выпускать пар, когда накапливается недовольство, и создавать иллюзию, что плюрализм мнений и эта партийность присутствуют в публичном поле. Но если разбираться дальше, то мы увидим, что, допустим, мнения или политические движения, которые претендуют на пересмотр статус-кво (как тот же Трамп или правые/левые скептики в Евросоюзе). Они их либо покупают и вводят в систему, либо полностью исключают из информационного пространства.
Григорий Азаренок:
Они мочили Трампа методично пять лет.
«На любую партию, любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства»
Алексей Дзермант:
Наклеивают ярлыки. На любую партию, любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства. Там происходит это более тонко, но достаточно жестко. Если ты попадаешь в категорию несистемных политиков, то фактически даже президента США можно отключить от соцсетей, уничтожить его поддержку в собственной партии, а дальше начать уничтожать его социальную базу, что сейчас и будет в Америке происходить, скорее всего.
«Я вижу позитив в том, что наше гражданское общество пробудилось»
Григорий Азаренок:
Попрошу вас назвать способы защиты информационного пространства, адекватного противодействия. Вадим Францевич призывает к более благородному решению вопроса, я за смерш. Алексей, а вы как?
Алексей Дзермант:
Я вспомню поговорку, что хочешь мира, стабильности, безопасности – готовься к войне. Поэтому нужно воспринимать информационное пространство все-таки как сферу противоборства и соответствующие иметь инструменты. Это не значит, что их постоянно нужно применять или давить оппонентов, но инструментарий нужен разнообразный. И вот сейчас очень хорошо, что появились и блогеры с другим, чем у оппозиции и экстремистов, мнением, появляется некая гражданская журналистика – не только официальные каналы. И это хорошо, нужно создавать эти сети взаимосвязи между этим сообществом и в тот или иной момент применять этот инструментарий. А где-то нужна этим людям поддержка – организационная, техническая, иногда материальная, иногда люди просто хотят признания. Я вижу позитив в том, что наше гражданское общество пробудилось, просто нельзя этих людей забывать, их нужно привлекать, помогать, сотрудничать и укреплять вместе мирное общество, о котором говорил Вадим Францевич.
Вадим Гигин:
Григорий, благородство и смерш – понятия не взаимоисключающие.
Вадим Гигин: государство не должно подавлять свободу СМИ, а должно задавать чёткие параметры игры (читать далее).