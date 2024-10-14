Могилёвская область готовится запустить три инвестиционных проекта

«Один район – один проект». В Беларуси продолжается реализация инициативы. Так, одно из направлений – рыбоводство. Три новых инвестпроекта в этой сфере запускают в Могилевской области, чтобы получить замкнутый цикл производства от икры до товарной рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставку делают на радужную форель, технологию выращивания которой уже успешно освоили в нескольких районах области. Следующие шаги обсудили на уровне заместителя главы Администрации Президента Беларуси. Рыбоводческое хозяйство стало одной из точек маршрута Александра Егорова во время рабочего визита в Быховский район.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента: Обсуждали вопрос развития того, что обсуждал Президент, давал поручения в «Парохонском» – это сушка травяных кормов и посещение одной из ферм с точки зрения увеличения надоев, увеличения сбора на урожайности зерновых и кукуруз.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

В Чериковском районе сейчас ведется разработка проекта сметной документации, разрабатывается технология и, я думаю, что уже к концу года она будет готова и мы приступим в следующем году к строительству уникального для Беларуси проекта по производству оплодотворенной икры радужной форели.

В рамках инициативы «Один район – один проект» в Могилевской области сформировано более 30 деловых инициатив. На данный момент уже реализовано восемь.