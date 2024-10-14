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В Гродно организовали конкурс семейных фотографии в честь Недели родительской любви

14 октября 2024 07:45
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Более сотни снимков счастливых семей из разных районов Гродненской области. Жители региона активно участвуют в фотоконкурсе Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Творческое соревнование посвятили Неделе родительской любви.

В Гродно организовали конкурс семейных фотографии в честь Недели родительской любви-2

Проект направлен на формирование в обществе традиционных семейных ценностей. Среди участников немало многодетных. Присланные снимки публикуют в Telegram-канале областной организации БСЖ. Уже проходит народное голосование.

В Гродно организовали конкурс семейных фотографии в честь Недели родительской любви-4

Наталья Кулинич, музыкальный руководитель детского сада № 110 Гродно:
Я узнала о конкурсе, и так как являюсь членом первичной организации общественного объединения Белорусский союз женщин, я решила поучаствовать в этом конкурсе и показать свою семью, и рассказать о своих ценностях. Мы воспитываем в детях любовь, доверие, чтобы дети заботились друг о друге, чтобы почитали взрослых и пожилых людей.

Победителей конкурса ждут подарки от Белорусского союза женщин. После подведения итогов организаторы планируют также открыть фотовыставку.

# Семья # ОО «Белорусский союз женщин»

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